Doliu în fotbalul internațional. A murit Bobby Tambling, una dintre legendele lui Chelsea

Sursă: Realitatea.net

Lumea fotbalului este în doliu după dispariția lui Bobby Tambling, fostul mare atacant al clubului Chelsea și unul dintre cei mai importanți marcatori din istoria formației londoneze. Fostul internațional englez s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani.

Vestea decesului lui Bobby Tambling a provocat emoție în rândul suporterilor și al foștilor colegi, acesta fiind considerat una dintre figurile emblematice ale fotbalului englez și ale clubului Chelsea FC.

O carieră de excepție pe Stamford Bridge

Bobby Tambling și-a construit reputația în tricoul lui Chelsea, echipă pentru care a evoluat timp de 11 sezoane. Atacantul a adunat 370 de apariții oficiale și a înscris 202 goluri, performanță care l-a menținut timp de aproape 40 de ani în fruntea clasamentului marcatorilor all-time ai clubului.

Recordul său impresionant a rezistat până în 2013, când a fost depășit de Frank Lampard, cel care a ajuns la 211 goluri pentru formația londoneză.

Chiar și după pierderea statutului de golgheter absolut al clubului, Tambling a rămas deținătorul unui record remarcabil: cele cinci goluri marcate într-un singur meci pentru Chelsea, performanță care continuă să facă parte din istoria grupării de pe Stamford Bridge.

A îmbrăcat și tricoul naționalei Angliei

Evoluțiile constante la nivel de club i-au adus și convocări la reprezentativa Angliei. Bobby Tambling a bifat trei selecții pentru Echipa națională de fotbal a Angliei și a reușit să înscrie un gol sub culorile selecționatei.

Deși prezențele sale la nivel internațional au fost limitate, impactul avut în campionatul englez l-a transformat într-un nume respectat în fotbalul britanic.

De la Chelsea la Crystal Palace și apoi în Irlanda

După despărțirea de Chelsea, atacantul și-a continuat cariera la Crystal Palace FC, unde a evoluat timp de trei sezoane.

Ulterior, și-a încheiat parcursul de jucător în Irlanda, unde a rămas implicat activ în fenomenul fotbalistic. În această perioadă a activat și ca antrenor, contribuind la dezvoltarea fotbalului local și pregătind generații de tineri sportivi.

Pentru suporterii lui Chelsea, Bobby Tambling va rămâne unul dintre cei mai importanți atacanți din istoria clubului. Golurile sale, recordurile stabilite și loialitatea față de culorile alb-albastre l-au transformat într-o adevărată legendă a fotbalului englez.