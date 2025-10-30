A pierdut lupta cu o boală nemiloasă

Potrivit apropiaților, medicul se confrunta de mai mult timp cu o formă de cancer, pentru care urma tratamente și investigații periodice. Deși a luptat cu determinare și a continuat să-și îndeplinească atribuțiile profesionale, boala s-a agravat în ultimele luni. Trupul său a cedat chiar în locul pe care îl numea „a doua casă” – spitalul pe care l-a condus cu devotament.

„A fost un om care nu și-a pierdut niciodată speranța și care a continuat să vină la muncă, chiar și în zilele în care durerea era greu de suportat”, au declarat colegi ai medicului, potrivit unui site de știri.

Mesajul emoționant al colegilor

Vestea pierderii sale a fost anunțată public de colectivul spitalului, care a publicat un mesaj de condoleanțe pe pagina oficială de Facebook:

„Cu profundă tristețe și regret, colectivul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila anunță trecerea în neființă a domnului Ștefan Sînpetru, manager al instituției noastre. Ne vom aminti întotdeauna de el nu doar ca de un manager competent și responsabil, ci și ca de un om cald, generos și înțelegător, care a inspirat echipa și a promovat valori precum profesionalismul, respectul și solidaritatea. Transmitem condoleanțe familiei și celor apropiați și ne exprimăm recunoștința pentru contribuția sa remarcabilă la viața spitalului. Odihnească-se în pace!”.

Mesajul a fost distribuit de sute de persoane, semn al respectului și aprecierii de care se bucura medicul printre colegi și colaboratori.

Reacția Asociației Spitalelor Publice

Și Asociația Spitalelor Publice din România (ASP) a transmis un mesaj în memoria sa:

„A fost un profesionist dedicat și un sprijin real pentru comunitatea medicală. Prin activitatea sa, Ștefan Sînpetru a contribuit cu devotament, înțelepciune și echilibru la dezvoltarea și consolidarea proiectelor ASP. Va rămâne în amintirea noastră ca un exemplu de omenie, seriozitate și respect față de oameni și valori.”

O viață dedicată medicinei

Ștefan Sînpetru era căsătorit și avea un copil. În cei 16 ani în care a condus Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila, a fost apreciat pentru modul echilibrat în care a reușit să administreze instituția și să mențină un climat de profesionalism și empatie.

Moartea sa lasă un gol uriaș atât în rândul colegilor de breaslă, cât și în comunitatea locală, care l-a cunoscut drept un medic dedicat și un lider modest, apropiat de oameni.