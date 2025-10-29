Anca Faur a murit

Potrivit declarației oficiale, Anca Faur a murit pe 28 octombrie 2025, fiind înconjurată de soțul ei și de fiul său, Vlad Ghenciu. „Dr. Anca Aldrin, soția astronautului Buzz Aldrin, a trecut în neființă în noaptea trecută, alături de soțul și fiul ei. Ea a adus bucurie și echilibru în tot ceea ce am făcut împreună. Îmi va lipsi nespus de mult”, a transmis Buzz Aldrin, copleșit de durere.

Născută în Deva, Anca Faur a fost o personalitate remarcabilă în domeniul științific și de afaceri. De profesie inginer chimist, a obținut un doctorat la Universitatea din Pittsburgh și a deținut poziții importante în companii din domeniul energiei verzi, fiind trezorier al California Hydrogen Business Council și vicepreședinte executiv al Buzz Aldrin Ventures LLC.

Povestea de dragoste dintre Anca Faur și Buzz Aldrin

Deși viața ei profesională a fost una de succes, Anca Faur a fost cunoscută și pentru povestea de dragoste cu astronautul american. Cei doi s-au căsătorit în 2023, la doar câteva zile după ce Buzz Aldrin împlinise 93 de ani. Relația lor, începută cu mai mulți ani înainte, a fost una discretă, dar plină de afecțiune și respect reciproc.

În declarația publică, familia Aldrin a solicitat discreție și respectarea intimității în aceste momente de doliu. Cauza decesului nu a fost făcută publică până în prezent.

Înainte de mariajul cu Buzz Aldrin, Anca Faur a fost căsătorită cu Eliodor Ghenciu, cu care are un fiu. După divorțul din 2012, s-a stabilit în SUA, unde și-a construit o carieră solidă și și-a găsit, în cele din urmă, fericirea alături de astronautul care a făcut istorie, fiind al doilea om care a pășit pe Lună după Neil Armstrong.

Diferența de vârstă de peste 30 de ani dintre cei doi nu a fost niciodată o piedică. Cei apropiați spun că relația lor era bazată pe respect, complicitate și dragoste autentică. „Anca a fost lumina vieții mele”, a mai spus Aldrin.