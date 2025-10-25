Palatul Regal din Bangkok a anunțat că Majestatea Sa s-a stins din viață vineri seara, la vârsta de 93 de ani, la spitalul Chulalongkorn, după o perioadă îndelungată de suferință.

Conform comunicatului oficial, starea de sănătate a Reginei-mamă se deteriorase în ultimele luni, iar decesul ei marchează „sfârșitul unei epoci” pentru monarhia thailandeză. Regele Vajiralongkorn a cerut tuturor membrilor familiei regale și instituțiilor publice să respecte un an de doliu național.

O viață dedicată Coroanei și poporului thailandez

Născută în 1932 într-o familie aristocrată, Sirikit a fost fiica unui diplomat thailandez și a crescut în mare parte în Europa, unde l-a cunoscut pe tânărul prinț Bhumibol, pe atunci student în Elveția. Cei doi s-au căsătorit în 1950, iar Sirikit a devenit regină la doar 17 ani.

De-a lungul celor șapte decenii de domnie ale soțului său, cuplul regal a reprezentat stabilitatea și identitatea națională a Thailandei. În tinerețe, Sirikit a fost considerată o figură modernă și elegantă, supranumită „Jackie Kennedy a Asiei” datorită stilului său rafinat și a prezenței publice carismatice.

Simbol al grației și al devotamentului

În anii ’60, Sirikit și regele Bhumibol au promovat o imagine modernă a monarhiei thailandeze, devenind ambasadori culturali ai țării. Au călătorit în întreaga lume, inclusiv în Statele Unite, unde au fost primiți de Elvis Presley în 1960.

Deși în ultimele decenii s-a retras din viața publică, portretul Reginei-mamă rămâne omniprezent în instituțiile și locuințele thailandeze, semn al respectului și afecțiunii profunde pe care i le poartă poporul.

O pierdere resimțită la nivel național

Prim-ministrul Anutin Charnvirakul a declarat că decesul Reginei-mamă reprezintă „o pierdere imensă pentru întreaga națiune” și a anunțat amânarea deplasării sale la summitul ASEAN din Malaysia. În semn de respect, posturile de televiziune și prezentatorii au trecut la ținută de doliu, iar drapelele au fost coborâte în bernă în întreaga țară.

Numeroși locuitori din Bangkok au adus flori și au aprins lumânări în fața portretelor Reginei, exprimându-și durerea și recunoștința. „Era ca o mamă pentru toți thailandezii. E trist să ne gândim că nu mai este printre noi”, a spus Sasis Putthasit, o locuitoare din capitală.

Regina-mamă Sirikit a avut patru copii, dintre care unul – actualul rege Vajiralongkorn – i-a succedat tatălui său pe tron. Ziua sa de naștere, 12 august, este sărbătorită anual în Thailanda ca „Ziua Mamei”, simbolizând legătura profundă dintre Regină și poporul său.