Fostul politician liberal Horea Uioreanu, cunoscut pentru activitatea sa în administrația județului Cluj și în Parlamentul României, a încetat din viață la vârsta de 64 de ani.

Potrivit reprezentanților Centrului Caro din Gilău, unde era rezident de câteva luni, acesta suferea de o boală incurabilă și a fost îngrijit până în ultimele clipe de viață. Decesul a survenit în data de 16 octombrie 2025.

Cine a fost Horea Uioreanu?

Originar din Cluj și considerat un reprezentant autentic al liberalismului ardelean, Horea Uioreanu a fost o figură activă în viața politică locală și națională.

De-a lungul carierei sale, a colaborat cu mai mulți lideri ai Partidului Național Liberal, de la Radu Câmpeanu la Crin Antonescu, și a fost implicat în numeroase proiecte de guvernare, inclusiv în alianțele temporare ale PNL cu PSD.

În urma alegerilor locale din 2012, Uioreanu a fost ales președinte al Consiliului Județean Cluj, după o perioadă în care a reprezentat județul ca deputat în Parlamentul României. Activitatea sa administrativă a fost însă umbrită de scandaluri și anchete judiciare care aveau să-i afecteze profund reputația.

Horea Uioreanu a fost căsătorit cu Elena Uioreanu, fost deputat PNL, alături de care a format un cuplu politic influent la Cluj.