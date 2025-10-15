Ditiatin a câștigat trei medalii de aur, patru de argint și una de bronz, devenind primul sportiv din istorie care a urcat pe podium în fiecare probă a unei ediții olimpice. Performanța sa a fost considerată un simbol al dominației URSS în gimnastică și i-a adus recunoaștere internațională.

Un comunicat al Federației Internaționale de Gimnastică precizează că: „Alexander Dityatin, primul gimnast masculin care a obținut nota 10 în competiția olimpică și singurul care a câștigat opt medalii la o singură ediție a Jocurilor Olimpice, a decedat luna aceasta, la vârsta de 68 de ani."

Oficialii ruși nu au oferit detalii despre cauzele decesului.

Potrivit datelor oficiale, Nadia Comăneci este recunoscută drept prima gimnastă care a obținut nota zece la un exercițiu, la Jocurile Olimpice de la Montreal, 1976.