Un nou doliu în familia Pian

Familia Pian trece din nou prin momente de durere cumplită. După pierderea lui Ciprian Pian, în luna iunie a acestui an, mama fraților s-a stins din viață. Femeia a fost puternic afectată de pierderile succesive ale copiilor ei, iar dispariția sa lasă în urmă o familie sfâșiată de durere.

Anunțul decesului a fost făcut de fiica lui Emi Pian, care i-a transmis bunicii sale un mesaj plin de emoție:

„Offf, Dumnezeu să te ierte, mămăica mea, care mă iubeai cel mai mult! Mi-e milă de tine. Tu îmi spuneai mereu că semăn cu tata și mă iubești cel mai mult”, a scris tânăra pe rețelele de socializare.

Pierderi succesive și suferință

Mama fraților Pian și-a îngropat primul fiu, Emi Pian, în anul 2020, după ce acesta a fost ucis în urma unui conflict violent. El era liderul clanului Duduianu și a murit la vârsta de 39 de ani, în urma rănilor suferite.

În urma acestuia, la câteva luni, a murit și tatăl fraților Pian, soțul femeii care a murit astăzi.

Câțiva ani mai târziu, în iunie 2025, familia a fost lovită de o nouă tragedie – Ciprian Pian, un alt fiu al femeii, a murit în Penitenciarul Jilava. Potrivit apropiaților, bărbatul ar fi acuzat dureri în piept, însă nu ar fi primit îngrijiri medicale la timp. Moartea sa a ridicat multe semne de întrebare, iar familia a cerut explicații autorităților.

Un coleg de celulă a susținut că deținutul nu a fost lăsat să plece la spital, deși se simțea foarte rău.

„I-a spus asistentei că îl doare în piept, dar nu a fost dus la medic. Când au venit, era deja prea târziu. Omul acela a fost efectiv omorât…”, declara acesta la vremea respectivă.

O familie marcată de tragedii

Moartea mamei fraților Pian închide un nou capitol dureros din istoria unei familii marcate de pierderi, controverse și suferință. După ani de scandaluri, conflicte și anchete, familia Duduianu se confruntă acum cu o nouă despărțire, care adâncește drama începută odată cu moartea lui Emi Pian.

Rudele și apropiații se pregătesc acum să o conducă pe femeie pe ultimul drum, într-o atmosferă de durere și tăcere, la doar patru luni după ce și-au luat rămas-bun de la fiul ei, Ciprian.