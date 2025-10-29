Vestea tristă a fost anunțată de soțul artistei, Zamfir Dejeu, care a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare:

„Dragi prieteni, cu durere în inimă vă înștiințez că ieri mi-a murit soția, Iustina, după o grea și lungă suferință. Înmormântarea va avea loc joi, 30 octombrie, la ora 12:00, în satul natal – Morlaca nr. 329, la casa părintească. Va avea loc și un priveghi miercuri, 29 octombrie, la ora 18:45, la Cimitirul Central din Cluj-Napoca. Cu părere de rău, Dumnezeu s-o ierte.”

O viață dedicată cântecului popular

Născută la 2 mai 1952, în satul Morlaca, județul Cluj, Iustina Crișan Dejeu și-a dedicat întreaga viață promovării folclorului autentic din Ardeal. A fost o prezență activă pe scenele muzicii populare și una dintre vocile inconfundabile care au dus mai departe tradițiile cântecului românesc.

Împreună cu soțul ei, a fondat Ansamblul Folcloric „Someșul-Napoca”, un proiect artistic care a devenit un reper pentru cultura tradițională clujeană. Artista a fost, de asemenea, solistă a fostei Orchestre de Muzică Populară a Filarmonicii de Stat din Cluj, colaborând de-a lungul anilor cu numeroși interpreți și orchestre din întreaga țară.

Artista a murit la 73 de ani / Sursa foto - Facebook

Omagii și mesaje de condoleanțe

După anunțul morții sale, internetul s-a umplut de mesaje de compasiune din partea colegilor de breaslă și a instituțiilor de cultură.

Centrul de Cultură și Artă „Tradiții Clujene” a transmis un mesaj emoționant de adio:

„Transmitem sincere condoleanțe familiei și celor apropiați, la trecerea la cele veșnice a interpretei de muzică populară Iustina Crișan-Dejeu, una dintre cele mai autentice voci ale Transilvaniei. Prin vocea sa, prin repertoriul autentic și prin dragostea față de valorile satului românesc, artista a păstrat vie tradiția cântecului din zona Huedinului. Înregistrările sale rămân un reper prețios pentru cercetătorii și iubitorii de folclor.”

Priveghiul are loc în această seară, la Cimitirul Central din Cluj-Napoca, iar înmormântarea va fi joi, 30 octombrie, în satul natal Morlaca, acolo unde artista va fi condusă pe ultimul drum de familie, prieteni și cei care i-au admirat întreaga carieră.