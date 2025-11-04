Primele informații indică faptul că acesta și-ar fi pus capăt zilelor.

Anunțul a fost confirmat de avocatul său, Sevgi Erarslan, care a declarat că moartea clientului său a fost „un șoc profund” pentru întreaga echipă de apărare.

Condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare

Faruk Fatih Özer fusese condamnat, în septembrie 2023, la 11.196 de ani și șase luni de detenție, după ce a fost găsit vinovat de înființarea și conducerea unei organizații criminale, fraudă agravată și spălare de bani.

Cazul său a atras atenția internațională în 2021, când bursa Thodex — una dintre cele mai populare platforme de tranzacționare de criptomonede din Turcia la acea vreme — s-a prăbușit brusc. Platforma a blocat retragerile și accesul utilizatorilor la conturi, lăsând mii de investitori fără economii.

Inițial, Özer a susținut că problemele au fost cauzate de dificultăți tehnice și atacuri cibernetice, însă anchetele ulterioare au dezvăluit o amplă schemă de fraudă. Estimările privind pierderile variază între 24 de milioane de dolari, potrivit actului de acuzare turcesc, și până la 2,2 miliarde de dolari, conform unor evaluări independente.

Apărarea: „A încercat să salveze compania”

Înainte de deces, avocatul lui Özer afirmase că fondatorul Thodex ar fi încercat să redreseze situația financiară a companiei înainte de colaps.

„Faruk nu a abandonat pur și simplu platforma. A căutat soluții, a discutat cu investitori și a încercat să acopere pierderile din resurse proprii”, declara Erarslan în urmă cu câteva luni.

În ciuda acestor susțineri, Özer a fost condamnat alături de alți membri ai echipei sale, în unul dintre cele mai răsunătoare procese de fraudă din istoria industriei cripto.

Autoritățile turce au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale morții acestuia.