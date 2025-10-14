Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul de 32 de ani ar fi fost găsit cu o rană provocată prin împușcare la nivelul capului, iar lângă el se afla o armă înregistrată pe numele său.

Descoperirea a fost făcută sâmbătă dimineață, în zona Obolonskyi a capitalei ucrainene. Autoritățile au fost alertate de un trecător, care a observat autoturismul parcat de mai multe ore fără mișcare.

Poliția investighează două ipoteze

Anchetatorii nu exclud nicio variantă la acest moment. Deși primele indicii arată că ar putea fi vorba despre un gest extrem, oamenii legii iau în calcul și posibilitatea unei crime.

„Cu o zi înainte de moarte, bărbatul le-a spus rudelor că trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar și le-a transmis un mesaj de adio”, au declarat reprezentanții poliției din Kiev.

Un magnat al criptomonedelor, marcat de pierderi uriașe

Konstantin Galich – cunoscut online sub pseudonimul Kostya Kudo – era o figură proeminentă în mediul digital ucrainean. Cofondator al academiei de tranzacționare „Cryptology Key”, el era considerat un investitor vizionar și avea o comunitate de peste 66.000 de urmăritori pe Instagram, unde promova educația financiară și piața criptomonedelor.

Surse apropiate familiei susțin că tânărul s-ar fi confruntat în ultimele luni cu pierderi semnificative cauzate de prăbușirea pieței cripto. În ultimele săptămâni, valoarea globală a monedelor digitale a scăzut cu peste 400 de miliarde de dolari într-o singură zi, după ce fostul președinte american Donald Trump a anunțat introducerea unor taxe vamale de 100% pentru importurile din China — o decizie care a afectat serios investitorii.

Autoritățile continuă ancheta

Deocamdată, poliția din Kiev nu a oferit detalii suplimentare privind cauza exactă a decesului. Trupul neînsuflețit al lui Galich a fost transportat la Institutul de Medicină Legală pentru autopsie, iar rezultatele urmează să clarifice dacă moartea sa a fost un suicid sau rezultatul unei fapte violente.

Moartea lui Konstantin Galich a provocat un val de reacții în rândul comunității cripto din Ucraina, mulți colegi și investitori exprimându-și șocul și regretul pentru pierderea unuia dintre cei mai tineri și ambițioși antreprenori din domeniu.