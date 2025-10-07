Situația a ieșit la iveală atunci când Ion Dumitru a vrut să obțină un nou certificat de naștere, dar a fost informat că, potrivit documentelor statului, el „nu mai este în viață” din anul 2004, conform tvrinfo.ro.

O greșeală de ștampilă care i-a „șters” identitatea

Totul ar fi pornit de la o eroare banală, dar cu urmări absurde. În urmă cu 25 de ani, un funcționar de la Primăria Vidra (Ilfov) a aplicat, din greșeală, pe certificatul de naștere al lui Ion Dumitru o ștampilă pe care scria „decedat”, în locul celei cu mențiunea „căsătorit”.

Ani mai târziu, după ce și-a pierdut actul original, bărbatul s-a adresat Primăriei Adunații-Copăceni, localitatea sa natală, pentru eliberarea unui nou certificat. Acolo a primit vestea șocantă: în baza de date, figura ca mort de peste două decenii.

„Am rămas fără cuvinte. Mi-au spus că sunt declarat decedat din 2004, de către Primăria Vidra. Cică e o greșeală. Dar cum o repar eu acum, dacă nu am bani să merg în instanță?”, povestește Ion Dumitru, conform sursei citate mai sus.

„Mort” pentru sistem, dar „viu” pentru Fisc

Deși oficial este considerat decedat, autoritățile locale i-au calculat și perceput taxele și impozitele an de an. Practic, Ion Dumitru nu există pentru evidența populației, dar este foarte „viu” în registrele fiscale.

„La taxe sunt viu, dar pentru restul sunt mort. Nu pot să mă angajez fără certificat de naștere, am încercat peste tot. Lucrez cu ziua, la negru, că altă soluție nu am”, a mai spus bărbatul.

Avocatul care l-a ajutat pro bono, Cătălin Crăciunescu, consideră cazul un exemplu grăitor al disfuncționalităților din sistemul administrativ.

Autoritățile promit o rezolvare rapidă

După ce cazul a fost relatat în presă, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (DEPAB) a intervenit. Directorul instituției, Cătălin Giulescu, a explicat că problema ține exclusiv de actul de stare civilă, nu de sistemele informatice naționale.

Astfel, Ion Dumitru urmează să primească un certificat de naștere corect, care să-l readucă „oficial” printre cei vii.

În curând, Ion Dumitru va primi noul certificat de naștere — dovada că, cel puțin pe hârtie, a „înviat” după un sfert de secol.