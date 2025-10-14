Incidentul s-a petrecut în jurul orei 06:30, înainte de deschiderea magazinelor pentru public.

Descoperirea macabră, făcută înainte de deschiderea centrului comercial

Potrivit primelor informații, agentul de pază a fost cel care a făcut descoperirea, după ce a observat că o toaletă publică nu mai fusese eliberată de la finalul programului anterior. În momentul intervenției, acesta a constatat că bărbatul nu mai prezenta semne vitale și a alertat imediat autoritățile printr-un apel la 112.

Conform surselor apropiate anchetei, pe corpul victimei nu au fost identificate urme vizibile de violență, ceea ce sugerează că decesul nu ar fi rezultatul unei agresiuni. Se presupune că bărbatul ar fi rămas în incinta centrului comercial peste noapte, însă circumstanțele exacte urmează să fie stabilite de anchetatori.

Poliția a deschis o anchetă pentru stabilirea cauzei morții

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au confirmat evenimentul și au oferit primele date oficiale.

„Astăzi, 14 octombrie a.c., în jurul orei 6.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 4 au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la decesul unei persoane.

Persoana în cauză a fost identificată ca fiind un bărbat în vârstă de 58 de ani, din municipiul Constanța, găsit decedat în toaleta unui centru comercial.

Trupul neînsuflețit nu prezenta urme vizibile de violență la nivelul capului, trunchiului sau membrelor. Acesta a fost transportat la morgă pentru efectuarea autopsiei, care va stabili cauza exactă a decesului”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

Polițiștii au întocmit un dosar penal și continuă cercetările pentru a clarifica toate circumstanțele în care a survenit moartea bărbatului.

Autopsia va stabili cauza decesului

Până la acest moment, identitatea bărbatului a fost confirmată, însă nu există indicii privind o faptă penală.

Medicii legiști urmează să stabilească, prin autopsie, dacă decesul a fost provocat de o cauză naturală sau de alte condiții medicale preexistente.