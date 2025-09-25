Familia bărbatului susține că trupul neînsuflețit a fost descoperit abia sâmbătă, după ce a fost dat dispărut vineri, relatează BFMTV şi La Voix du Nord.

După căutări zadarnice la spitale şi la comisariat, rudele i-au descoprit maşina parcată în faţa unui restaurant KFC în care obişnuia să mănânce la prânz.

După ce au vizionat filmările camerelor de supraveghere, au constatat că acesta a comandat vineri la ora locală 13.03 (14.03, ora României), a urcat la toaletă şi nu a mai coborât. O angajată a descuiat uşa, încuiată pe dinăuntru, unde se afla cadavrul.

Cauzelor decesului urmează să fie stabilite în urma unei autopsii. Din primele informații, se pare că ar fi vorba despre o moarte naturală.

KFC France a confirmat incidentul, care a avut loc într-un restaurant francizat la Dunkerque, cooperează cu autorităţile şi a transmis condoleanţe.

Familia celui decedat critică restaurantul, pe care-l acuză că nu a respectat protocoalele de igienă şi că nu a făcut nimic ca să deschidă uşa toaletei.

”În 30 de ore, ar fi putut să fie salvat”, au transmis rudele bărbatului.

Contactat, parchetul nu a răspuns.