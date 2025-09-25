După ce au vizionat filmările camerelor de supraveghere, au constatat că acesta a comandat vineri la ora locală 13.03 (14.03, ora României), a urcat la toaletă şi nu a mai coborât. O angajată a descuiat uşa, încuiată pe dinăuntru, unde se afla cadavrul.
Cauzelor decesului urmează să fie stabilite în urma unei autopsii. Din primele informații, se pare că ar fi vorba despre o moarte naturală.
KFC France a confirmat incidentul, care a avut loc într-un restaurant francizat la Dunkerque, cooperează cu autorităţile şi a transmis condoleanţe.
Familia celui decedat critică restaurantul, pe care-l acuză că nu a respectat protocoalele de igienă şi că nu a făcut nimic ca să deschidă uşa toaletei.
”În 30 de ore, ar fi putut să fie salvat”, au transmis rudele bărbatului.
Contactat, parchetul nu a răspuns.