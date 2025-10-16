Totul a început luni, la prânz, când femeia a fost apelată de o persoană care s-a recomandat drept „ofițer de credite” al unei bănci. Individul cunoștea detalii personale — numele, adresa de e-mail și chiar unele informații bancare — și a susținut că altcineva ar fi încercat să contracteze un împrumut în numele ei.

Manipulată pas cu pas

„A început să vorbească foarte serios, să spună că este un furt de identitate și că trebuie să cooperăm imediat, altfel conturile mele vor fi blocate”, a povestit victima pentru un site cunoscut de știri.

După prima conversație, femeia a fost sunată de o altă persoană, care s-a prezentat drept „ofițer DIICOT”. Escrocul i-a cerut să nu închidă telefonul și să nu discute cu nimeni, pe motiv că „poliția este în ascultare”.

A urmat o convorbire de aproape trei ore cu un pretins angajat al băncii, care a convins-o să solicite un credit de nevoi personale de 90.000 de lei. Sub pretextul că ajută o anchetă privind o rețea de criminalitate financiară, femeia a fost îndemnată să transfere întreaga sumă într-un portofel de criptomonede, prin intermediul unui bancomat special.

„Mi-au spus că este o operațiune sub acoperire și că banii vor fi recuperați imediat după finalizarea investigației”, a explicat victima.

Plângere penală și anchetă în desfășurare

Abia după ce tranzacția a fost finalizată, femeia și-a dat seama că fusese înșelată. Ea a contactat un avocat, care a formulat o plângere penală împotriva celor responsabili.

„Vom solicita suspendarea contractului de credit până la soluționarea dosarului penal, pentru ca victima să nu fie obligată să achite ratele unui împrumut obținut prin fraudă”, a declarat avocatul femeii.

O nouă formă a vechii metode „Accidentul”

Polițiștii spun că acest tip de înșelăciune este o variantă modernizată a bine-cunoscutei metode „Accidentul”, folosită acum în combinație cu tehnici de inginerie socială și apeluri telefonice care par oficiale.

„Escrocii mizează pe presiune și panică. Dacă cineva vă cere să acționați imediat, fără să verificați informațiile, acela este un semnal clar de alarmă”, a avertizat comisarul-șef Felicia Tudoran de la IPJ Galați.

Autoritățile reamintesc cetățenilor că nicio instituție bancară sau autoritate de stat nu solicită efectuarea de plăți, transferuri sau credite în numele unei anchete.

Potrivit Codului Penal, înșelăciunea comisă prin folosirea de calități false se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.