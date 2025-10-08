Zeci de români au fost păgubiți deja, unii pierzând mii de lei în doar câteva minute.

Țeapa cu „numărul nou”, noua modă a escrocilor

Totul începe cu un mesaj aparent banal:

„Bună, mamă! Mi-am schimbat numărul. Te rog să-mi scrii aici pe WhatsApp.”

După câteva schimburi de replici menite să pară naturale, escrocii trec la pasul următor – cererea de bani. De regulă, invocă o urgență medicală, o factură neplătită sau o problemă bancară. Victima, convinsă că vorbește cu propriul copil sau cu o rudă apropiată, transferă imediat suma solicitată, care ajunge în conturile unor persoane necunoscute.

„Metoda este extrem de convingătoare, mai ales pentru părinți. În doar câteva ore pot fi pierdute economii întregi”, avertizează polițiștii.

Escrocii atacă și conturi reale

Specialiștii în criminalitate informatică atrag atenția că, în unele cazuri, escrocii preiau conturile de WhatsApp ale unor persoane reale, prin atacuri de tip phishing. Apoi trimit mesaje către lista de contacte a acestora, ceea ce face totul și mai credibil.

Un bărbat din București a pierdut recent 1.700 de lei după ce a primit un astfel de mesaj de la ceea ce părea a fi o rudă apropiată. „M-a rugat să-i trimit bani urgent. Totul părea real, până am sunat persoana respectivă pe vechiul număr și am aflat că fusese o escrocherie”, a povestit acesta.

Poliția: „Nu trimiteți bani fără să verificați!”

Autoritățile spun că înșelăciunile online de acest tip sunt în creștere accelerată. Inspectoratele de Poliție din mai multe județe au primit în ultimele săptămâni sesizări similare, iar anchetele sunt în desfășurare.

„Nu trimiteți bani pe baza unor mesaje primite pe WhatsApp, chiar dacă par de la cineva cunoscut. Verificați întotdeauna apelând persoana respectivă sau cerând un semn de identificare. În plus, nu deschideți linkuri sau atașamente suspecte”, avertizează Poliția Română.

Orice tentativă de acest tip trebuie raportată imediat la 112 sau direct la cea mai apropiată secție de poliție.

Fenomenul ia amploare

Escrocheria cu „numărul nou” nu este una nouă, dar în ultimele luni a cunoscut o explozie de cazuri în România. Într-o eră în care tot mai mulți români comunică exclusiv prin aplicații de mesagerie, vulnerabilitatea în fața unor astfel de metode crește.

„Este una dintre cele mai agresive și răspândite forme de fraudă din prezent. O clipă de neatenție poate însemna pierderea a mii de lei”, au transmis reprezentanții Poliției.