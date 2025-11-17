Cine a fost Paige Greco
Greco, considerată un talent de excepție în sportul paralimpic, și-a câștigat notorietatea globală la Jocurile Paralimpice de la Tokyo din 2021, unde nu doar că a cucerit aurul la proba de urmărire individuală pe 3.000 de metri, categoria C1–C3, dar și-a și doborât propriul record mondial în aceeași cursă. Performanța ei a fost considerată una dintre cele mai impresionante ale ediției.
Pe lângă medalia de aur, Paige Greco a obținut și două bronzuri la Tokyo — unul în proba de contratimp C1–C3 și altul în cursa pe șosea — confirmându-și statutul de sportivă versatilă și extrem de competitivă atât pe velodrom, cât și pe traseele de șosea.
Reacția familiei: „Suntem mândri de tot ce a realizat”
Într-un comunicat transmis prin intermediul AusCycling, mama sportivei, Natalie Greco, a vorbit despre pierderea imensă pe care familia o resimte:
„Deși durerea este copleșitoare, rămânem profund mândri de cine a fost Paige și de felul în care a reprezentat Australia. A creat legături puternice prin sport și suntem recunoscători să știm cât de iubită a fost.”
De-a lungul anilor, Paige Greco a adunat numeroase titluri la competiții internaționale majore. Ultima sa performanță de top a fost în august anul trecut, când a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de Cursă Paralimpică pe Șosea desfășurat în Belgia.
