„Ne pregătim de luptă. Lucrurile au fost clare de la al treilea congres AUR, în care am stabilit că 90% trebuie să fie transpirație, iar 10% inspirație. Avem doi ani de zile de pregătire a alegerilor locale, dar ne „ajută” și incapacitatea de guvernare a actualului executiv. E cel mai anti-business și dezvoltare guvern din ultimii ani, și care și-a răcit relația cu cele mai importante calupuri electorale. De la oamenii de afaceri la cei din educație. Alegerile local le vom aborda ca principal partid și vom învinge la parlamentare, dar vom da și președintele țării. Asta va urma pentru AUR. Începem cu evaluarea filialelor, suntem în plin proces de reconstrucție. În ceea ce privește moțiunea de cenzură, sper ca după rezultatul votului de la București vor fi parlamentari ai puterii care vor vedea că actualul guvern nu mai merge. Propunerea imediată a partidului AUR este, fie organizarea de alegeri anticipate, fie formarea unui nou guvern, de data aceasta de uniune națională. Însă, rămâne să vedem la votul moțiunii de cenzură câți parlamentari își vor asuma imperativul momentului: un alt guvern pentru România”, a declarat Dan Dungaciu la Realitatea Plus.