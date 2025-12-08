Gelu Vișan: Cu cine crezi că s-a dus la spital și la ce spital s-a dus? Cu prim-adjunctul SRI, Ciocîrlan, la Spitalul SRI. (...) Deci asta o va omorâ în fața suveraniștilor.

Makaveli: Există informații că s-a dus acolo?

Gelu Vișan: Da mă, e 100%.

Makaveli: Ok, am înțeles că 100%, dar scrie undeva, vreo ceva, că Alexandreasca, spitalul SRI.

Gelu Vișan: Scrie, dar e secret că de aia s-a dus la spitalul SRI.

Makaveli: Păi da și dacă spui, o să spună domnule, e hate.

Gelu Vișan: Păi nu o să spui tu.

Makaveli: Păi care o să spună.

Gelu Vișan: Nu știu cine o să spună, s-ar putea să aibă și probe.

Makaveli: Asta vreau să spun, dacă sunt probe că a fost cu Ciocîrlan la SRI.

Gelu Vișan: A fost cu Ciocârlan frate la SRI. (...) Păi de aia am vrut să mă văd cu tine, să îți spun, să îți fac o schemă. O fac pe hârtie pentru că tu p să zici, ce e asta? Mafia?

”În seara acesta Marian Vanghelie la Dan Diaconescu a dezvăluit că doamna Anca Alexandrescu a fost primită la spitalul SRI, acum câteva zile. Eu știam asta de aproximativ o săptămână, dar am considerat că nu este pentru mine să dezvălui asta și că dacă va fis să fie, cineva va spune adevărul”, a spus președinta POT.

Ana Maria Gavrilă, cea care a intrat în Parlament abuziv pe spatele lui Călin Georgescu și nu a semnat moțiunea de cenzură împotriva guvernului, a fost la Alba Iulia de ziua Națională. Gavrilă a fost pe aceeași scenă cu Ilie Bolojan, când a fost huiduit de oameni.

Imediat după rezultatele finale, sistemul a declanșat o întreagă operațiune pentru a distruge mișcarea suveranistă, care a obținut un scor uriaș în Capitală.

”Domnul Călin Georgescu este liderul informal al mișcării suveraniste, de de-o parte. Pe de altă parte, între noi fie vorba, și George Simion, și doamna Anca Alexandrescu, sunt faorte departe de Călin Georgescu. Dacă vrem să transformăm o înfrângere de 20% într-o victorie, fiecare poate să facă cum crede”, a spus Gelu Vișan.

Gelu Vișan a început să se victimizeze, după ce a mers la televiziunea fugarului Sebastian Ghiță pentru a ataca mișcarea suveranistă. El a scris pe Facebook: „Nu m-a șantajat nimeni cu nimic, niciodată. Așa cum am spus, nu am fost niciodată condamnat pentru nimic, cu atât mai puțin nu am fost vreodată grațiat de nimeni. Începând de pe 07 Decembrie 2024 am fost zi de zi în stradă, nu am lipsit de la nici un protest, fie în Piața Victoriei, fie la IPJ Ilfov, fie la IPJ Buftea. Sunt naționalist dintotdeauna, am declarat public din 2008 că sunt naționalist. "

Claudiu Târziu, unul dintre aghiotanții lui Coldea, a intervenit după alegerile pentru București și a lansat atacuri în rafală la adresa oamenilor cu care a lucrat în AUR. Târziu s-a văzut în 2023 cu Florian Coldea, Vasile Dîncu și finul său Radu Popa la un restaurant din nordul Capitalei.

”Este punctul final al unui joc obscur în care s-au succedat tot felul de erori de necrezut și de fapte ignobile. Acum se vede cu ochiul liber, de fapt, că AUR nu are niciun fel de relevanță politică. Din cele 11 alegeri parțiale care au avut loc duminică nu a câștigat niciuna. Este tot mai evident că AUR nu reprezintă românii care au fost revoltați de anularea alegerilor prezidențiale. Eșuează la toate capitolele și asta o face pe mâna lui George Simion care și-a asumat conducerea autoritară, dictatorială a partidului”, a afirmat Claudiu Târziu.