”Astăzi, în jurul orei 17.20, poliţişti din cadrul Serviciului Siguranţă Rutieră au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN3, între localităţile Pietreni şi Viişoara. Din primele cercetări a reieşit faptul că impactul s-a produs între un autoturism, condus de un bărbat, de 19 ani, şi un atelaj hipo, condus de un bărbat, de 55 de ani”, a transmis, luni seară, IPJ Constanţa.

Potrivit reprezentanților instituției, în urma impactului, bărbatul de 55 de ani a murit la faţa locului.

În acest caz a fost întocmit un dosar penal, cercetările fiind continuate de către poliţişti pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.