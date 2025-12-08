Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost citită astăzi în plenul Parlamentului, în absența premierului, generând reacții vehemente din partea opoziției. George Simion, liderul AUR, a taxat absența șefului Executivului, calificând-o drept o atitudine sfidătoare, tipică ultimelor luni.

George Simion și-a exprimat regretul față de faptul că premierul a ales să urmărească citirea moțiunii de acasă, considerând aceasta o atitudine tipică pentru ultimele două luni de zile. În timpul citirii textului moțiunii, s-a reclamat faptul că Guvernul progresist Bolojan a trădat sănătatea românilor, tratând-o ca pe un „experiment contabil” și tăind personal, bugete și spitale.

La finalul discursului, Simion a prezentat o minge inscripționată cu „MOȚIUNE 2025”. Acesta a aruncat simbolic mingea către băncile parlamentarilor PSD, declarând: „Pasăm mingea PSD-ului... pot să dea jos Guvernul”.

Membri ai opoziției au confirmat că au existat discuții cu parlamentari atât din PNL, cât și din PSD, pentru a obține susținerea necesară la votul moțiunii.

Reprezentanții AUR au subliniat că orice viitoare formulă de guvernare trebuie să excludă USR-ul. Aceștia au menționat posibilitatea formării unei guvernări de coaliție sau a unui guvern de uniune națională.