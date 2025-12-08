Strategia tăcerii sau sfidare? Ilie Bolojan nu s-a prezentat astăzi în fața plenului reunit al Parlamentului pentru moțiunea de cenzură

Bolojan s-a făcut că are treabă, ca să nu ajungă la Parlament, unde i se citea moțiunea. Foto/Inquam
Strategia tăcerii sau sfidare asumată? Ilie Bolojan nu s-a prezentat astăzi în fața plenului reunit pentru citirea moțiunii de cenzură depuse împotriva sa. În ciuda absenței șefului Guvernului, mecanismul constituțional a mers mai departe: acuzațiile au fost prezentate public, iar numărătoarea inversă până la votul de lunea viitoare a început, punând sub presiune majoritatea parlamentară.

 

Votul final asupra moțiunii de cenzură, care va decide soarta Guvernului Bolojan, este programat pentru luni, 15 decembrie 2025.