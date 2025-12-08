„Nu știu de ce se consideră naționalist. Nu poți fi naționalist, tu care contactezi jumătate din ifluenceri că să boicotezi votul pentru Anca Alexandrescu. Este vorba despre cei de la „România Te Iubesc”, despre Mario. I-a contactat ca să o tragă în jos pe Anca Alexandrescu și întreaga mișcare suveranistă. El a încercat o sabotare a acestei mișcări. Presupun ca e trimis de RTV. Știu că era la Realitatea, avea pat aici, iar de când a ajuns la RTV a vrut să spargă această mișcare. Are câțiva oameni pe social media care boicotează mișcarea suveranistă. Cred că domnul Georgescu va avea și el o poziție pe această temă.

Oamenii nu sunt informați, au auzit această pastilă cu „spital SRI”, și au căzut în plasă. Cineva i-a dat mai mult decât i-ați dat voi. El ne-a spus că are salariu de la Realitatea, că a prins un contract. Acum l-am văzut la RTV, de unde încearcă să denigreze Realitatea Plus. Este o ură din partea unora, ce vine din partea domnului Gelu Vișan. Am înțeles că nu o susține pe Anca Alexandrescu, dar nu mai dezbina mișcarea suveranistă. Lumea credea că este purtător de cuvânt al lui Georgescu, dar nu cred că domnul Georgescu se asocia cu un violator de adolescente. Noi muncim, avem credință, iar el vine și bagă zâzanie, îi montează să dezbine. Dai in Simion un an de zile, e ciudat. Nu a zis nimic de Nicușor Dan și de Bolojan. Ar trebui exclus și izolat el și toți cei ca el care trag în jos acest proiect suveranist”, a declarat Makaveli.