Este vorba despre fenomenul Raynaud, o tulburare caracterizată printr-o circulație deficitară temporară la nivelul degetelor de la mâini și picioare.

În forma sa obișnuită, fenomenul este relativ răspândit și nu ridică îngrijorări majore. Cu toate acestea, poate reprezenta, în anumite cazuri, un indicator timpuriu al unor boli autoimune precum artrita reumatoidă sau lupusul. Unele persoane ajung să necesite tratament zilnic pentru a controla manifestările, în timp ce altele recurg la medicație doar în perioadele cu temperaturi scăzute.

Organismul reacționează în mod natural la frig prin reducerea circulației spre extremități. La persoanele cu Raynaud, acest mecanism este amplificat, iar fluxul sangvin se poate opri aproape complet pentru intervale variabile. Un indiciu esențial este modificarea culorii pielii: degetele pot deveni albe sau albăstrui. De regulă, acest episod este însoțit de durere, furnicături sau amorțeală.

Pentru cei fără această afecțiune, simptomele provocate de frig extrem dispar rapid odată ce se revin într-un mediu cald.

În schimb, persoanele cu Raynaud pot experimenta atacuri chiar și în absența temperaturilor foarte scăzute, iar revenirea la normal poate dura de la câteva minute la câteva ore.

Manifestările nu se limitează întotdeauna la mâini și picioare. În unele cazuri, pot apărea și la nivelul urechilor, nasului, buzelor sau mameloanelor.

Conform recomandărilor medicale, este prudentă consultarea unui medic atunci când apar situații precum:

Intensificarea sau agravarea evidentă a simptomelor.

Impactul negativ asupra activităților zilnice.

Manifestări prezente doar pe o parte a corpului.

Asocierea cu dureri articulare, erupții cutanate ori slăbiciune musculară.

Debutul simptomelor după vârsta de 30 de ani.

Apariția fenomenului la un copil sub 12 ani, potrivit sursei.