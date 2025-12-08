Cristi Rizea: „Gelu Vișan este infiltratul lui Coldea pe lângă Călin Georgescu”

Fostul parlamentar Cristian Rizea aruncă bomba despre suveranistul pârât: Gelu Vișan înjură pe unde apucă statul paralel, dar este infiltratul generalului negru în mișcarea suveranistă.

„Am spus și o repet: Ghiță și cu Coldea sunt buni prieteni. Totuși, m-a frapat prezența acestui individ, Gelu Vișan, alături de Călin Georgescu la Alba Iulia, de 1 Decembrie. Gelu Vișan a făcut mereu un joc pentru public și l-a înjurat pe Coldea, de fapt e un inflitrat al lui Coldea. De aici și prezența lui la România TV. Un infiltrat al lui Coldea lângă Radu Berceanu, Elena Udrea și Traian Băsescu. A fost mereu un infiltrat, i-a dat informații lui Florian Coldea, a jucat mereu rolul de disident, de suveranist naționalist, deși uneori l-a înjurat pe generalul negru, tocmai să nu dea de gândit. Și ca să afle lumea, este infiltrat de sistem chiar și lângă Călin Georgescu. De el am aflat că a fost condamnat pentru viol, pe vremea când era pedagog la Dolj, la Craiova. A beneficiat de acea grațiere dată atunci, la Revoluție, și, mai nou, are un dosar de pedofilie. Este șantajat cu asta din anul 2009. Noi știm, cei care am fost colegi cu el în parlament, și îl izolam de fiecare dată, el se băga în seamă”, a declarat Cristian Rizea la Realitatea Plus. 

Makaveli: „Gelu Vișan trebuie izolat și exclus din mișcarea suveranistă”

Alexandru Zidaru, cunoscut sub titulatura de Makaveli, consideră că Gelu Vișan face jocuri murdare cu scopul de a boicota mișcarea suveranistă din România.

„Nu știu de ce se consideră naționalist. Nu poți fi naționalist, tu care contactezi jumătate din ifluenceri că să boicotezi votul pentru Anca Alexandrescu. Este vorba despre cei de la „România Te Iubesc”, despre Mario. I-a contactat ca să o tragă în jos pe Anca Alexandrescu și întreaga mișcare suveranistă. El a încercat o sabotare a acestei mișcări. Presupun ca e trimis de RTV. Știu că era la Realitatea, avea pat aici, iar de când a ajuns la RTV a vrut să spargă această mișcare. Are câțiva oameni pe social media care boicotează mișcarea suveranistă. Cred că domnul Georgescu va avea și el o poziție pe această temă.