„Am spus și o repet: Ghiță și cu Coldea sunt buni prieteni. Totuși, m-a frapat prezența acestui individ, Gelu Vișan, alături de Călin Georgescu la Alba Iulia, de 1 Decembrie. Gelu Vișan a făcut mereu un joc pentru public și l-a înjurat pe Coldea, de fapt e un inflitrat al lui Coldea. De aici și prezența lui la România TV. Un infiltrat al lui Coldea lângă Radu Berceanu, Elena Udrea și Traian Băsescu. A fost mereu un infiltrat, i-a dat informații lui Florian Coldea, a jucat mereu rolul de disident, de suveranist naționalist, deși uneori l-a înjurat pe generalul negru, tocmai să nu dea de gândit. Și ca să afle lumea, este infiltrat de sistem chiar și lângă Călin Georgescu. De el am aflat că a fost condamnat pentru viol, pe vremea când era pedagog la Dolj, la Craiova. A beneficiat de acea grațiere dată atunci, la Revoluție, și, mai nou, are un dosar de pedofilie. Este șantajat cu asta din anul 2009. Noi știm, cei care am fost colegi cu el în parlament, și îl izolam de fiecare dată, el se băga în seamă”, a declarat Cristian Rizea la Realitatea Plus.

Alexandru Zidaru, cunoscut sub titulatura de Makaveli, consideră că Gelu Vișan face jocuri murdare cu scopul de a boicota mișcarea suveranistă din România.