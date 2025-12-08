Decizia ministrului german al apărării, Boris Pistorius, reconfigurează agenda diplomatică de la București într-un moment de vulnerabilitate administrativă pentru sectorul românesc al apărării. Deși vizita fusese confirmată oficial de cabinetul premierului Ilie Bolojan încă din 5 decembrie, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat luni seară, pe 8 decembrie, anularea întâlnirii la nivel înalt.

Decizia, motivată de schimbări neprevăzute în agenda părții germane, transformă vizita de marți, 9 decembrie, într-una de rang secund. Astfel, activitățile planificate la Baza 57 Aeriană din Mihail Kogălniceanu se vor desfășura doar la nivel de secretari de stat. Această modificare anulează inclusiv conferința de presă comună pe care Boris Pistorius urma să o susțină alături de premierul Bolojan.

Contextul acestei vizite ratate este unul complicat de situația internă de la vârful armatei române. România nu are un ministru plin la Apărare, după ce Ionuț Moșteanu a demisionat pe 28 noiembrie pe fondul unui scandal legat de studiile sale. Interimatul este asigurat în prezent de Radu Miruță, ministrul USR al Economiei, a cărui numire a fost semnată de președintele Nicușor Dan imediat după plecarea lui Moșteanu.