Instigatorul de la protest, sinecurist de profesie. Câți bani are omul lui Burduja care i-a provocat pe suveraniști

Sursă: Realitatea PLUS

Ies la iveală noi detalii despre motociclistul Adrian Băzăvan, după ce a provocat protestatarii de la mișcarea de pe 15 ianuarie din București. El a proiectat pe mai multe clădiri din Capitală mesajul "Marș la Moscova".

Pentru gestul său, Băzăvan a fost amendat cu suma de 1.000 de lei de către jandarmerie. Dar acestă amendă nu îi va afecta veniturile, având în vedere faptul că încasează peste 90.000 de lei de la stat. Băzăvan a provocat un scandal uriaș și la Alba Iulia de 1 decembrie, unde a provocat oamenii care participau alături de Călin Georgescu la marșul Unirii. Pentru scandalul de la Alba Iulia, el a fost amendat tot cu 1.000 de lei. De asemenea, la un proces al lui Călin Georgescu la Curtea de Apel a afișat un banner cu mesajul "Marș la Moscova".

Potrivit declarației de avere din 2024, a încasat 20.000 de lei pentru că era consilier al ministrului Sebastian Burduja la ministerul Digitalizării, el a fost pus și în Consiliul de Administrație la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și Încercări de Materiale de unde a încasat 12.000 de lei. Odată cu plecarea lui Burduja de la Cercetare la Energie, Băzăvan a devenit consilier asistent al ministrului Energiei, de unde a primit 24.000 de lei. El a fost pus și în Consiliul de Administrație al Electrica Furnizare, de unde a primit indemnizații de 25.000 de lei.

Adrian Băzăvan a rămas la ministerul Energiei după plecarea lui Sebastian Burduja pentru că a luat la limită un concurs la Direcția Generală Piețe de Electricitate și Gaze Naturale. El a trecut proba scrisă cu 50 de puncte, iar la proba interviului a obținut 88,33 de puncte. Potrivit unor surse, după ce a promovat concursul, Băzăvan s-a mutat la Direcția Generală Investiții, fapt care i-a adus 50% în plus la salariu pentru că ar fi lucrat cu fonduri europene.

Adrian Băzăvan este și membru al Institutului Aspen. El este vorbitor de mandarină și rusă și este autorul cărții „ Sistemul de inovare al Chinei: Politica industrială, mecanismele de finanțare și investițiile străine”.

Băzăvan a fost diplomat al Uniunii Europene în China de unde a primit anual 46.000 de euro și a lucrat mai mulți ani la regimurile de sancțiuni comerciale pentru Iran și la negocierile acordurilor comerciale ale UE în Asia de Sud-Est.