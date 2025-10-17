Cum s-a produs tragedia?

Potrivit anchetatorilor italieni, între cei doi izbucnise o ceartă violentă, iar în timpul conflictului bărbatul a înjunghiat-o pe tânără de 24 de ori, pe balconul locuinței. Scenele cumplite s-au petrecut sub privirile vecinilor, care au auzit țipetele și au alertat imediat poliția.

Echipajele de intervenție au găsit-o pe Pamela fără viață, cu multiple răni la nivelul toracelui și abdomenului. Agresorul, identificat ca Gianluca Soncin, a fost descoperit lângă trupul victimei, cu tăieturi superficiale în zona gâtului, semn că ar fi încercat să se sinucidă după atac. El a fost transportat la spital în stare gravă și se află sub pază, fiind acuzat de omor calificat și femicid.

Relație marcată de violență

Surse apropiate victimei au declarat pentru presa italiană că Pamela intenționa să pună capăt relației de mai multă vreme, din cauza comportamentului posesiv și violent al partenerului. Cei doi s-ar fi despărțit în urmă cu câteva săptămâni, însă bărbatul ar fi refuzat să accepte separarea și ar fi continuat să o caute.

În ziua tragediei, Soncin ar fi venit la apartamentul tinerei sub pretextul unei ultime discuții, moment în care conflictul a degenerat. Vecinii au relatat că au auzit o ceartă urmată de strigăte de ajutor, iar apoi sunetele violente ale atacului.

O viață promițătoare, curmată brutal

Pamela Genini era cunoscută în lumea modei și a televiziunii din Italia, colaborând cu mai multe branduri și reviste. Tânăra își construise și un mic business în domeniul frumuseții, iar prietenii o descriu drept „o persoană carismatică, ambițioasă și plină de viață”.

Ancheta autorităților italiene continuă, iar procurorii încearcă să stabilească dacă crima a fost premeditată. Cazul a stârnit un val de revoltă în Italia, fiind catalogat drept unul dintre cele mai grave episoade de violență domestică din ultimii ani.