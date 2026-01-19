Incidentul a dus la arestarea a trei îngrijitori, care urmează să fie interogați de poliție, în timp ce ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele exacte. Deși inițial s-a presupus că ar fi putut fi implicate substanțe periculoase, autoritățile au exclus această ipoteză, iar anchetatorii examinează în prezent posibila legătură cu un sistem de încălzire defectuos din apartamentele unde funcționa creșa.

Primele intervenții la fața locului

Serviciile de urgență Magen David Adom și United Hatzalah au fost alertate inițial cu privire la o fetiță de aproximativ trei luni, care nu răspundea și nu avea puls. La sosirea echipelor medicale, a fost descoperit și un băiețel de 4 luni, de asemenea inconștient și în stare critică.

Cei doi sugari au fost transportați de urgență la Spitalul Hadassah și la Centrul Medical Shaare Zedek, fiind supuși manevrelor de resuscitare pe durata transportului, însă au fost declarați decedați la sosire. Potrivit presei locale, pentru unul dintre bebeluși, ziua de luni reprezenta prima zi în care fusese adus la creșă.

Situația celorlalți copii

În paralel, echipele poliției și serviciilor de pompieri au evacuat restul copiilor prezenți în creșă. Toți prezentau dificultăți respiratorii în grade diferite, iar unii erau găsiți în condiții de supraaglomerare, în dulapuri sau în cărucioare, acoperiți cu pături, iar unul dintre copii dormea într-o baie, lângă toaletă. Aparatul de aer condiționat funcționa la o temperatură extrem de ridicată, descrisă de presa locală ca fiind „periculoasă pentru viață”.

Inițial, autoritățile au estimat cu dificultate numărul copiilor prezenți, care a devenit evident abia pe parcursul intervenției, când echipele au auzit țipete și au început resuscitarea bebelușilor.

Lipsa autorizației și investigațiile în curs

Locația nu avea autorizație oficială de funcționare ca creșă, iar anchetatorii investighează dacă defecțiunea sistemului de încălzire ar fi putut provoca intoxicații sau alte probleme medicale. Posibila scurgere de gaz este unul dintre elementele analizate, dar nu a fost confirmată până în prezent.

Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili toate cauzele incidentului și pentru a determina responsabilitățile îngrijitorilor.