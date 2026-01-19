Problema anulării alegerilor prezidențiale va fi discutată în Statele Unite ale Americii. Mâine, liderul AUR, George Simion, va fi în America, acolo unde se va întâlni cu oficiali din Statele Unite ale Americii.

George Simion nu pleacă singur, ci însoțit de o echipă de cel puțin 30 de parlamentari ai formațiunii politice pe care o conduce. Reprezentanții AUR discuta, printre altele, și despre justiția ca armă politică, dar și despre anularea alegerilor prezidențiale.

În timpul vizitei în SUA, cei de la AUR vor avea întâlniri cu românii din diaspora.