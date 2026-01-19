George Simion, în vizită în SUA cu 30 de parlamentari AUR: discuții despre alegerile anulate și justiția politizată

Problema anularii alegerilor prezidențiale urmează să fie discutată în America. Mâine, liderul AUR, George Simion, se află în Statele Unite ale Americii, unde va fi însoțit de o delegație formată din 30 de parlamentari AUR. Potrivit informațiilor, acesta urmează să discute cu lideri americani despre anularea alegerilor prezidențiale, dar și despre justiția folosită ca armă politică. Totodată, George Simion va avea și întâlniri cu românii din diaspora.

În timpul vizitei în SUA, cei de la AUR vor avea întâlniri cu românii din diaspora.