Ce au anunțat oamenii legii?

Potrivit anchetatorilor, cei doi inculpați racolau persoane interesate de pensionarea anticipată la sediile caselor de pensii, unde le promiteau întocmirea de certificate false contra unor sume de bani. Documentele prezentau în mod nereal faptul că deținătorii aveau handicap grav permanent, oferindu-le astfel posibilitatea de a ieși la pensie mai devreme, conform art. 58 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Dosarul a fost instrumentat de Parchetul Sectorului 2 împreună cu Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor. În urma anchetei, inculpații au fost deferiți justiției: unul dintre ei este acuzat de fals material în înscrisuri oficiale, înșelăciune și uz de fals, pentru 26 de acte materiale în cadrul fiecărei infracțiuni, iar celălalt de aceleași fapte pentru 12 acte materiale aferente fiecărei acuzații.

Cum s-a desfășurat schema frauduloasă

Conform procurorilor, faptele s-au comis între 2019 și 2022, perioadă în care certificatele false pretindeau că au fost emise de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din sectoarele 1-6 ale Capitalei. Documentele erau depuse ulterior la casele locale de pensii, pentru a induce în eroare funcționarii și a obține aprobarea pensiei cu stagiul redus de cotizare.

„Cercetările au arătat că majoritatea certificatelor folosite în dosarele respective erau falsificate de inculpații Ș.C. și F.R.S. Inculpatul Ș.C. aborda persoane care se deplasau la casele locale de pensii, propunându-le ajutorul pentru pensionarea anticipată, în schimbul unor sume de bani. Relațiile dintre cei doi inculpați – rude sau prieteni apropiați – au facilitat atragerea unui număr mare de beneficiari în această schemă”, au precizat procurorii.

Persoanele interesate plăteau diferite sume pentru certificatele false, pe care le foloseau la dosarele de pensie depuse nu doar la casele locale din București, ci și la Casa Județeană de Pensii Ilfov, multe dintre acestea fiind ulterior aprobate la plată.

Număr impresionant de beneficiari și prejudiciu semnificativ

Anchetatorii au constatat că 67 de persoane au beneficiat de aceste certificate falsificate, iar în cauză s-au încheiat 43 de acorduri de recunoaștere a vinovăției cu beneficiarii, restul de 15 fiind cercetați în continuare.

Potrivit datelor oficiale, un inculpat a cauzat un prejudiciu de 1.903.898 lei, din care au fost recuperați 870.873 lei, iar celălalt a produs un prejudiciu de 1.248.561 lei, din care au fost recuperați 624.844 lei.