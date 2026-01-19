Mesaj ferm de la Copenhaga pentru Washington: „Există limite clare”

Sursă: Realitatea.Net

Mesaj ferm de la Copenhaga către Washington. Ministrul danez de Externe Lars Loekke Rasmussen avertizează că există „linii roșii” în privința Groenlandei, dar dă asigurări că Danemarca nu vrea escaladarea conflictului diplomatic.

Luni, șeful diplomației daneze a spus că el crede că Regatul Unit și Uniunea Europeană vor susține Danemarca, invocând „declarația fermă” de sprijin a prim-ministrului britanic Keir Starmer, care a afirmat că este „complet greșit” să se impună tarife aliaților și a reafirmat că orice decizie privind statutul viitor al Groenlandei „aparține poporului groenlandez”.

Întrebat dacă se simte trădat de SUA, Rasmussen a afirmat: „Folosesc cuvântul surprins… Nu am intenția de a escalada lucrurile”.

Germania și Franța, după ce Trump a amenințat statele europene cu taxe vamale mai mari: „Europa nu este slabă”

„Este foarte important ca toți aliații noștri din alianța NATO, Uniunea Europeană, să susțină aceste principii pentru a-i arăta președintelui american că «aveți o dorință, aveți o viziune, aveți o cerere, dar nu veți putea niciodată să realizați asta punând presiune asupra noastră»”, a declarat Rasmussen.

Care e poziția României în conflictul dintre SUA și Groenlanda? Nicușor Dan, după declarațiile lui Trump: „Sunt profund îngrijorat!”