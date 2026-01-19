Situație șocantă într-un spital de psihiatrie din Timiș: 25 de paciente, ținute în spații improprii, în timpul unor lucrări de renovare

Un caz grav a fost descoperit la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Jebel, din județul Timiș, unde 25 de paciente au fost găsite cazate în condiții considerate inacceptabile, într-o clădire destinată inițial depozitării. Descoperirea a declanșat o serie de controale din partea autorităților sanitare și administrative.

Femeile au fost mutate într-o magazie

Situația a ieșit la iveală în urma unei vizite neanunțate efectuate vineri de reprezentanții organizației „Ceva de spus”, împreună cu membri ai Consiliului de Monitorizare a aplicării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Aceștia au constatat că pacientele fuseseră mutate temporar din saloanele aflate în renovare, însă spațiul ales nu respecta condițiile minime pentru îngrijirea unor persoane vulnerabile.

Femeile erau adăpostite în două încăperi improvizate, una cu 15 paturi și cealaltă cu 9, amplasate foarte aproape unele de altele. În plus, o pacientă în vârstă a fost găsită pe un hol, între dulapuri, conectată la un aparat de oxigen, fără intimitate sau condiții adecvate.

Clădirea respectivă nu dispune de grupuri sanitare. Pentru a ajunge la dușuri, pacientele ar fi fost nevoite să iasă afară, pe temperaturi scăzute, până la containerele amplasate în apropiere. Mai mult, la momentul verificărilor, instalațiile de duș nu erau funcționale.

Deși Direcția de Sănătate Publică ar fi emis un aviz pentru relocarea temporară a pacientelor pe durata lucrărilor, autoritățile au precizat că acesta nu viza cazarea în condițiile constatate. Cazul a fost raportat atât DSP, cât și Ministerului Sănătății, iar la fața locului s-a deplasat și prefectul județului Timiș, Cornelia-Elena Micicoi.

Contextul este cu atât mai sensibil cu cât, la finalul anului trecut, Asociația Spitalelor de Psihiatrie a transmis o solicitare către Senat prin care cerea modificarea legislației, astfel încât vizitele de monitorizare să nu mai fie efectuate fără anunț prealabil și să fie interzise fotografiile sau filmările în timpul controalelor. Printre semnatarii documentului se numără și managerul Spitalului de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Jebel.