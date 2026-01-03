Vreme extremă în țară: În continuare, ninge abundent în mai multe zone. Ce ne așteaptă în orele următoare, potrivit ANM

Vreme extremă în țară: În continuare, ninge abundent în mai multe zone. Ce ne așteaptă în orele următoare/ Foto: Meteoplus
Vreme extremă în țară: În continuare, ninge abundent în mai multe zone. Ce ne așteaptă în orele următoare/ Foto: Meteoplus

Ninge puternic în mare parte din țară, iar în mai multe zone viteza vântului va atinge și 100 de kilometri pe oră! Până la ora 10 sunt în vigoare două coduri de vreme extremă, unul galben și unul portocaliu. 

„Este valabil un mesaj de avertizare meteorologică cod portocaliu și cod galben.

Codul portocaliu vizează Carpații Occidentali, Carpații Meridionali, nordul și centrul Carpaților Orientali, unde vor fi intensificări puternice cu viteze de 70-85 km/h, iar la peste 1700 de metri altitudine, rafalele vor fi de 90, 100, 120 km/h. Prin urmare, va fi viscol puternic și vizibilitate redusă sub 50 de metri.

Ninsorile nu vor înceta nici pe parcursul acestei zile. În Maramureș, Transilvania, la deal și la munte va continua să ningă”, a declarat pentru Realitatea PLUS meteorologul de serviciu al ANM, Raul Ilea.