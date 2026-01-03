„Este valabil un mesaj de avertizare meteorologică cod portocaliu și cod galben.

Codul portocaliu vizează Carpații Occidentali, Carpații Meridionali, nordul și centrul Carpaților Orientali, unde vor fi intensificări puternice cu viteze de 70-85 km/h, iar la peste 1700 de metri altitudine, rafalele vor fi de 90, 100, 120 km/h. Prin urmare, va fi viscol puternic și vizibilitate redusă sub 50 de metri.

Ninsorile nu vor înceta nici pe parcursul acestei zile. În Maramureș, Transilvania, la deal și la munte va continua să ningă”, a declarat pentru Realitatea PLUS meteorologul de serviciu al ANM, Raul Ilea.