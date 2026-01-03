Prorocul Maleahi este persoana care vesteste pregatirea venirii lui Mesia printr-un Inaintemergator al Domnului, care va fi Ioan Botezatorul. "Iata, Eu trimit pe ingerul Meu si va gati calea inaintea fetei Mele si va veni indata in templul Sau Domnul pe Care Il cautati si Ingerul legamantului pe Care voi Il doriti" (Maleahi 3, 1).

Numele "Maleahi" se talcuieste "inger". A primit acest nume pentru ca vorbea fata in fata cu ingerul Domnului si pentru ca pazea ingereasca curatie.

A murit de tanar si a fost ingropat la un loc cu parintii sai.

Troparul Sfântului Prooroc Maleahi



Glasul 2

Pomenirea proorocului Tău Maleahi prăznuind, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.



Condacul Sfântului Prooroc Maleahi



Glasul 3

Mare Proorocule Maleahi, plin fiind de înţelepciunea Dumnezeiască, cea mai presus de înţelepciune, ai arătat, ca un prooroc, că Cel Ce din veac este Înţelepciunea lui Dumnezeu, are să petreacă cu toţi cei de jos. Pentru aceasta te cinstim, săvârşind cu credinţă Dumnezeiasca ta pomenire.

Sfantul Mucenic Gordie a trait in vremea lui Licinius al Romei (308-324). Din cauza persecutiilor impotriva crestinilor, Gordie a renuntat sa mai fie ostas si s-a retras in munti. Revine in cetate in ziua praznuirii lui Marte, zeul razboiului, ca sa-L marturiseasca pe Hristos. Nevoind sa lepede credinta in Hristos, din porunca imparatului, i s-a taiat capul.



Troparul Sfântului Mucenic Gordie



Glasul 4

Mucenicul Tău, Doamne, Gordie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.



Condacul Sfântului Mucenic Gordie



Glasul 2

Să lăudăm cu toţii pe Încununatul Mucenic Gordie, ostaşul cel nebiruit în lupte şi neînfrânt în încercări, care ne-a strălucit cu adevărat, de la răsărit, ca o stea mare, Dumnezeiască podoabă a mucenicilor lui Hristos.

Tot in aceasta zi, facem pomenirea cuviosului Petru Stegarul si a descoperirii moastelor Sfantului Efrem cel Nou.

Sfantul Efrem cel Nou este cinstit pe 5 mai, ziua trecerii sale la cele vesnice, dar si pe 3 ianuarie, ziua aflarii cinstitelor sale moaste. Sfantul Mucenic Efrem cel Nou s-a nascut de Ziua Crucii a anului 1384. A ramas de mic orfan de tata si a fost crescut de mama sa alaturi de ceilalti 7 frati. La 14 ani ajunge la manastire, iar datorita vietuirii sale alese, mai tarziu este hirotonit preot. In anul 1424 manastirea Cuviosului Efrem - "Buna Vestire", zidita pe "Colina Neprihanitilor", langa Nea Makri, este atacata si pradata de turci. Au fost omorati toti monahii prezenti in ea. Sfantul Efrem fiind retras in rugaciune la pestera sa din munte nu a fost omorat atunci de turci. Insa, la sarbatoarea Inaltarii Sfintei Cruci din anul 1425, turcii au revenit la Manastirea Bunei Vestiri si gasindu-l pe Cuviosul Efrem l-au supus la multe chinuri.

Maine, 4 ianuarie, facem pomenirea Soborului Sfintilor 70 de Apostoli.

Sursă text: CalendarOrtodox