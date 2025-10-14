După cum sugerează și numele, această dietă spune că trebuie să consumăm alimente ce au culori cât mai diferite.

Această metodă poate fi integrată și în alte diete. De exemplu, dieta mediteraneană, considerată a fi cea mai sănătoasă de către experți, poate fi adaptată ușor la metoda curcubeu. Practic, trebuie doar să ne asigurăm că alimentele pe care le consumăm zilnic sunt cât mai diverse

De exemplu, alimentele albastre sau mov, cum ar fi afinele, conțin un pigment care reduce riscul apariției diabetului sau al bolilor de inimă. La fel de bune pentru sănătatea cardiovasculară sunt și alimentele galbene sau verzi.

Ce alimente trebuie introduse în dietă

De asemenea, unele studii arată că flavonoizii care se găsesc în fructe și legume ce au culori vibrante sunt foarte buni și pentru sănătatea creierului. Un studiu efectuat de experți de la Harvard a arătat că cei care consumă alimente bogate în flavonoizi, cum ar fi portocalele sau ardeii grași, au un risc mai redus de a dezvolta demență.

Cu toate acestea, unii experți spun că dieta curcubeu poate împinge oamenii să se concentreze prea mult pe fructe și legume. Iar dacă ignoră celelalte grupe de alimente, sănătatea lor poate începe să aibă de suferit, scrie Click.