Sfecla – tonic pentru ficat si sange

Sfecla rosie este una dintre cele mai eficiente legume pentru detoxifiere datorita continutului sau de betaina, un compus care ajuta la protectia ficatului si la eliminarea toxinelor.

Un studiu publicat in Nutrients arata ca betaina din sfecla are efecte hepatoprotectoare si poate imbunatati markerii de stres oxidativ.

In plus, nitratii naturali din sfecla contribuie la imbunatatirea circulatiei sanguine si la reducerea tensiunii arteriale.

Varza – curatarea digestiva si sustinerea imunitatii

Varza contine glucozinolati, compusi cu efect detoxifiant care stimuleaza enzimele hepatice responsabile de eliminarea substantelor toxice din organism.

Cercetarile arata ca sulforafanul (derivat al glucozinolatilor) are proprietati antioxidante si ajuta in procesele de detoxifiere de faza II din ficat.

Varza este si o sursa excelenta de vitamina C si fibre, esentiale pentru o digestie buna si pentru sustinerea imunitatii in sezonul rece.

Mere – fibre si detoxifiere digestiva

Merele sunt un simbol al toamnei si o sursa importanta de pectina, o fibra solubila care contribuie la reglarea tranzitului intestinal si la eliminarea toxinelor prin tractul digestiv.

Un studiu arata ca pectina din mere sprijina sanatatea microbiotei intestinale si imbunatateste metabolismul lipidic.

Antioxidantii din mere, in special quercetina, au efect antiinflamator si sustin sanatatea cardiovasculara, scrie Sfat Naturist.