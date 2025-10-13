Cu toții ne-am confruntat cu această problemă la un moment dat în viață, dar pentru unii, problema poate fi de lungă durată și destul de greu de tratat. Bineînțeles, puțin corector sau aplicarea de fond de ten pot reprezenta o soluție temporară. Însă, pentru a scăpa definitiv de aceste pete inestetice trebuie tratată cauza.

Așadar, unul dintre răspunsurile la întrebarea, "cum scapi de cearcăne", este schimbarea alimentației. Pentru asta trebuie să introduci în dieta ta zilnică mai multe alimente pe care ți le vom recomanda mai jos.

Iată cum scapi de cearcăne și de zona neagră de sub ochi, în mod natural.

Cum scapi de cearcăne cu ajutorul alimentelor bogate în fier și B12

Una dintre cauzele pentru care pot să apară cearcăne și învinețirea zonei de sub ochi poate fi deficitul anumitor vitamine și minerale. În special, lipsa de fier și de vitamina B12 poate cauza cearcănele inestetice. Învinețirea zonei de sub ochi este adesea unul dintre primele simptome care indică un deficit al acestor vitamine din organism.

Specialiștii recomandă o dietă bogată în verdețuri, carne roșie slabă (pește, stridii, carne de vită și pasăre), precum și cereale fortificate cu fier. Acestea sunt în general cele pe bază de germeni de grâu. Acest lucru este recomandat, în special, pentru cei care prezintă deficit de fier și B12, precum și pentru pacienții diagnosticați cu anemie.

Ceai verde

Cercetătorii au descoperit că ceaiul verde este un foarte bun stimulent al circulației sângelui. Îmbunătățește funcțiile vaselor de sânge, elimină cearcănele și reduce vinețeala din zona ochilor. De asemenea, reduce riscul de accidente vasculare cerebrale și atacuri de cord, dat fiind faptul că vasele de sânge sunt cele responsabile de transportarea sângelui în corp.

Pe lângă beneficiile acestuia oferite prin consum, ceaiul verde mai este benefic și dacă este aplicat sub formă de comprese. Se pot aplica pliculețe de ceai verde reci pe zona cu cearcăne din jurul ochilor. Acest lucru ar putea ajuta la atenuarea umflăturilor de sub ochi, datorită proprietăților antiinflamatoare ale acestui ceai.

Avocado

Pungile de sub ochi ar putea să apară și ca urmare a deshidratării. Aceasta poate fi declanșată de mai mulți factori, printre care: vremea, stresul, condițiile de sănătate sau consumul insuficient de apă.

Potrivit lui Jeanette Kacknin, autoarea cărții „Smart Medicine for Your Skin” și medic dermatolog, avocado poate fi una dintre cele mai bune metode prin care îți poți hidrata pielea. Așadar, iată cum poți scăpa de cearcăne cu ajutorul acestui fruct.

Îl poți consuma într-o varietate de moduri, fiind un fruct foarte sănătos, dar din avocado poți prepara și o mască de față cu efect hidratant și revigorant. Aceeași sursă spune că, acest lucru te poate ajuta să-ți restabilești umiditatea naturală și elasticitatea pielii. De asemenea, ajuta la stimularea circulației sângelui în zona ochilor.

Pentru a-ți prepara o mască cu avocado, amestecă un fruct bine copt cu o jumătate de cană de ovăz și două linguri de miere. Aplică pe față și lăsă să acționeze timp de 15 minute. Apoi îl poți spăla și aplica o cremă hidratantă.

Vitamina-K pentru piele

Vitamina K este un agent de coagulare al sângelui foarte eficient. În lipsa acestei vitamine din organism, corpul ar putea pierde foarte mult sânge, în cazul unei leziuni, deoarece nu s-ar opri sângerarea. Această vitamină intră în compoziția mai multor creme și loțiuni cosmetice. Dar, poți să-ți asiguri doza zilnică a acestei vitamine din mai multe surse precum: căpșuni, verdeață cu frunze, cum ar fi spanac, varză de Bruxelles, morcovi, broccoli, dar și consumând ficat.

Cum scapi de cearcăne cu cartofi

Cartofii sunt un aliment extrem de versatili și nu ne referim doar la modul lor de preparare. Această legumă poate fi folosită și ca remediu pentru cearcăne. Sunt o alternativă pentru castravete, pe care cu siguranță l-ai aplicat cel puțin o dată pentru eliminarea cearcănelor.

Unele cercetări au demonstrat faptul că aceste legume transferă antioxidanți și vitamina C pe pielea din jurul ochilor, atunci când sunt aplicate. Cartofii i-ai putea pune la frigider timp de câteva minute înainte de a-i aplica pe ochi. Acest lucru ar putea ajuta la ameliorarea inflamației vaselor de sânge de sub ochi, ceea ce va duce la o reducere a umflăturii și ușurarea zonei.

Castraveți

Castraveții așezați pe ochi sunt cunoscuți ca fiind o metodă eficientă și rapidă de revigorare.

Specialiștii spun că oferă mai multe beneficii pentru sănătate, deoarece sunt bogați în antioxidanți. De asemenea, sunt bogați în vitaminele C și K, care sunt eficiente în drenarea lichidului acumulat sub ochi. În plus, te scapă și de vinețeala de sub ochi.

Aplică pe ochi câteva felii tăiate subțiri și lasă-le sa acționeze cam 10 minute. Vei vedea rezultatele imediat.