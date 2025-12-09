Dacă ai încredere în prorietățile lui, îl poți transforma în atuul tău în tratamentele naturiste pentru ten, datorită conținutului ridicat de acid linoleic, care este un compus pe care nu îl produce organismul și care îl face un foarte bun hidratant.

Inhibă procesul de îmbătrânire al celulelor

Uleiul de măsline inhibă procesul de îmbătrânire al celulelor prin proprietățile sale antiinflamatorii, redă strălucirea naturală a pielii și întârzie apariția ridurilor. Se poate beneficia de aceste proprietăți, atât prin consumul său în alimentație, cât și prin folosirea lui direct pe piele.

Este folosit cu succes în industria cosmetică, fie în cea care se adresează pielii, respectiv tenului, cât și în cea care este destinată îngrijirii părului.

Folosirea lui în loc de cremă pe un ten uscat, deshidratat, ajută la redarea elasticității acestuia, calmează pielea, iar prin absorbție conferă un aspect fin, matăsos și aduce un aport de colagen ce păstrează pielea netedă cât mai mult timp.

Prin aplicarea de comprese călduțe cu ulei pe obraji, frunte și bărbie și clătirea cu apă călduță după înlăturarea lor, se obține o curățare profundă a tenului de impurități și o piele moale. Poate fi utilizat pe post de demachiant sau ca ingredient de bază în diverse măști naturale făcute în casă, care pot face minuni când sunt folosite cum trebuie.

Beneficiile măștilor cu ulei

Iată două astfel de măști home-made pe care le puteți face fără un efort mare și care o să vă facă tenul să radieze.

Prima mască se obține prin amestecul dintre puțină pulbere de argilă și un pic de uleiul de măsline, până se obține o pastă ce are o consistență ce îi permite aplicarea pe ten. Se ține pe față timp de 10 minute, după care se înlătură prin clătirea cu apă din abundență. Masca aceasta are ca rezultat reechilibrarea secreției de sebum și asigurarea mineralelor și vitaminelor necesare tenului. Ea îmbină efectul deja cunoscut al argilei în tratamentul naturist contra acneei și punctelor negre, prin curățarea de impurități și făcând pielea fină, cu hidratarea dată de uleiul de măsline.

Cea de-a doua mască se face din amestecul unei linguri de ulei de măsline, una de miere de albine și gălbenușul unui ou. Se amestecă până se obține o cremă pe care o aplicăm pe ten și o lăsăm să acționeze timp de 20 de minute, după care clătim temeinic fața cu apă călduță.

De menționat că uleiul de măsline considerat de cea mai bună calitate este uleiul de măsline extra virgin, care are o aromă perfectă și o aciditate echilibrată și care se obține din prima presare a măslinelor.