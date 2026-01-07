Procurorii spun că cei doi au vândut în mod repetat cocaină către consumatori din județ pe parcursul anului 2025, iar în urma perchezițiilor au fost găsite canabis, substanțe pulverulente, grindere și alte obiecte folosite la consumul de droguri.

Doi tineri din Gorj, arestați pentru trafic de droguri

Bărbatul de 40 de ani, recidivist, este acuzat și de proxenetism. Ancheta arată că, între 2020 și 2025, acesta ar fi înlesnit practicarea prostituției pentru două tinere în Suedia, Norvegia și Irlanda, în scopul obținerii de foloase materiale.

În total, anchetatorii au făcut cinci percheziții domiciliare în Gorj, unde au ridicat droguri, obiecte pirotehnice și alte probe relevante pentru dosar. După audieri, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Gorj a decis arestarea preventivă a celor doi inculpați pentru 30 de zile.