Marina mexicană a precizat că trenul, care a deraiat în apropierea oraşului Nizanda, transporta nouă membri ai personalului şi 241 de pasageri.

Dintre cei aflaţi la bord, 139 au fost declaraţi în afara pericolului, în timp ce 98 au fost răniţi, dintre care 36 au primit asistenţă medicală.

Preşedinta Claudia Sheinbaum a declarat pe X că cinci dintre răniţi se află în stare critică, adăugând că oficiali de rang înalt au fost trimişi la faţa locului pentru a ajuta familiile celor decedaţi.

Guvernatorul statului Oaxaca, Salomon Jara Cruz, a transmis condoleanţe familiilor celor decedaţi în accident şi a declarat că autorităţile statale colaborează cu agenţiile federale pentru a ajuta persoanele afectate.

Procuratura Generală a Mexicului a deschis deja o anchetă cu privire la incident, a declarat procurorul general Ernestina Godoy Ramos într-o postare pe reţelele de socializare.

Trenul interoceanic, inaugurat în 2023 sub fostul preşedinte Andres Manuel Lopez Obrador, face parte din proiectul mai amplu al Coridorului Interoceanic.