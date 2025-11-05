Trenul de pasageri a lovit din spate un convoi staționat

Potrivit autorităților locale, trenul de marfă era staționat în momentul impactului, iar trenul de pasageri a intrat direct în el, distrugând grav primele vagoane. Vicepremierul statului, Arun Sao, a confirmat tragedia și a declarat că echipele de intervenție au fost mobilizate imediat pentru salvarea supraviețuitorilor și acordarea de îngrijiri medicale răniților.

Imagini difuzate de televiziunile indiene arată primul vagon al trenului de pasageri ridicat deasupra ultimului vagon al trenului de marfă, semn al forței uriașe a coliziunii. În timp ce poliția și echipele de urgență acționau printre fiarele contorsionate, zeci de localnici s-au adunat în apropierea șinelor pentru a urmări operațiunile de salvare.

Ancheta, în curs de desfășurare

Reprezentanții Căilor Ferate Indiene au anunțat deschiderea unei anchete oficiale pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului. Primele ipoteze indică o posibilă eroare umană sau o defecțiune tehnică a sistemului de semnalizare.

„Va fi efectuată o investigație completă. Siguranța pasagerilor este prioritatea noastră absolută”, au transmis autoritățile feroviare într-un comunicat.

Deși India deține una dintre cele mai extinse rețele feroviare din lume — a patra ca mărime, potrivit datelor oficiale — și investește masiv în modernizarea infrastructurii, accidentele feroviare continuă să fie frecvente.

Țara a trecut printr-una dintre cele mai grave tragedii din istoria sa recentă în 2023, când trei trenuri s-au ciocnit în statul Odisha, provocând moartea a 288 de persoane și rănirea a peste 1.000.