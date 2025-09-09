Autobuz sfâșiat în două de tren

Incidentul s-a produs în jurul orei 7:00, la o trecere de cale ferată aflată într-o zonă industrială. Potrivit procuraturii generale, printre victime se numără șapte femei și trei bărbați. Imagini surprinse de martori arată cum autobuzul, prins în trafic, încerca să traverseze liniile când trenul a apărut brusc și l-a izbit în plin, secționându-l.

„Am auzit un zgomot puternic, ca o explozie. Inițial am crezut că e un accident minor, dar apoi am văzut autobuzul făcut bucăți. Nu ne-am imaginat nicio clipă că sunt atât de mulți oameni la bord”, a relatat Miguel Sanchez, un martor aflat la doar câțiva pași de locul tragediei.

Autoritățile, în alertă maximă

Echipe de salvare, polițiști și pompieri au intervenit rapid la fața locului. Zeci de ambulanțe au transportat răniții către spitalele din regiune. Anchetatorii urmează să stabilească în ce condiții s-a produs coliziunea și de ce autobuzul se afla încă pe șine în momentul impactului.

Compania feroviară Canadian Pacific Kansas City of Mexico a confirmat accidentul și a transmis condoleanțe familiilor celor decedați, subliniind că sprijină ancheta în desfășurare.