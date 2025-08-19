Sfârșit terifiant pentru un tânăr de 35 de ani. A murit după ce a căzut din tren și a fost găsit abia după 2 zile

Sfârșit terifiant pentru un tânăr de 35 de ani. A murit după ce a căzut din tren și a fost găsit abia după 2 zile

Un incident grav s-a petrecut pe ruta feroviară Iași–Timișoara. Un bărbat de 35 de ani din Botoșani a fost găsit mort, luni, pe marginea căii ferate, între stațiile Silhoasa și Larion, în județul Bistrița-Năsăud.

Cum s-a produs tragedia?

Potrivit anchetatorilor, victima ar fi căzut din tren în timpul călătoriei. Din concluziile preliminare nu există indicii că ar fi vorba despre o crimă, motiv pentru care dosarul este încadrat la ucidere din culpă. Cazul este investigat de polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Feroviare Bistrița-Năsăud.

Bărbatul urcase în tren pe 16 august, însă a doua zi familia a anunțat dispariția, după ce acesta nu a mai ajuns la destinație. Cadavrul său a fost descoperit abia pe 18 august, de un angajat CFR, la câțiva kilometri de calea ferată.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.