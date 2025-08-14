Ce au anunțat autoritățile?

Trenul InterRegio 1645, aparținând CFR Călători, a intrat în coliziune cu arborele, iar impactul a dus la ruperea liniei de contact și a firului purtător. Din cauza avariei, alimentarea cu energie electrică pe tronsonul respectiv a fost întreruptă.

Potrivit CFR SA, la ora 20:30 a fost trimisă din stația Deda o drezină pantograf pentru evaluarea pagubelor și începerea reparațiilor. Echipele de intervenție acționează la fața locului pentru îndepărtarea obstacolului și repunerea în funcțiune a instalațiilor de electrificare.

Pe perioada lucrărilor, trenurile care tranzitează zona staționează în gările din apropiere până la restabilirea alimentării și reluarea traficului în condiții de siguranță.