Cum au murit cei doi soți?

Duminică după-amiază, în jurul orei 15:30, echipaje ale Departamentului de Pompieri din Los Angeles au fost solicitate la o reședință pentru acordarea primului ajutor medical. La sosirea la fața locului, salvatorii au descoperit două persoane fără semne vitale: un bărbat în vârstă de 78 de ani și o femeie de 68 de ani. Ulterior, surse citate de presa americană au confirmat că este vorba despre Rob Reiner și soția sa.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, fiul cuplului, Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, se află în viață și este audiat de poliție. Până în acest moment, nu a fost efectuată nicio arestare, iar autoritățile nu au oferit detalii oficiale despre circumstanțele exacte ale tragediei.

Rob Reiner a fost una dintre figurile marcante ale cinematografiei americane, cu o carieră impresionantă atât ca actor, cât și ca regizor și producător. A debutat în regie cu „This Is Spinal Tap” (1984) și a semnat ulterior filme devenite clasice, precum „Stand by Me”, „The Princess Bride”, „When Harry Met Sally…”, „Misery” și „A Few Good Men”. Înainte de succesul din spatele camerei, a devenit cunoscut publicului larg datorită rolului lui Mike Stivic din celebrul serial de comedie „All in the Family”.

Născut în Bronx, New York, în 1947, Rob Reiner provenea dintr-o familie cu tradiție artistică. Tatăl său a fost legendarul comediant Carl Reiner, iar mama sa, Estelle Lebost, a fost actriță și cântăreață. Rob și Michele Singer Reiner s-au cunoscut în timpul realizării filmului „When Harry Met Sally…” și s-au căsătorit în 1989, având împreună trei copii. Anterior, Reiner a fost căsătorit cu actrița și regizoarea Penny Marshall, decedată în 2018.

Într-un interviu acordat revistei People în 2016, Nick Reiner a vorbit deschis despre lupta sa îndelungată cu dependența de droguri, care a început în adolescență și l-a condus, la un moment dat, la perioade de viață fără adăpost. El a relatat că a trecut prin numeroase centre de reabilitare încă de la vârsta de 15 ani și că dependența l-a îndepărtat treptat de familie.

Experiențele sale au stat la baza filmului semi-autobiografic „Being Charlie”, la care Nick a colaborat ca scenarist. La momentul interviului, acesta declara că se întorsese acasă și încerca să își reconstruiască relația cu familia și viața personală.

Autoritățile continuă investigațiile, urmând ca detalii oficiale privind cauza morții și eventualele responsabilități penale să fie comunicate după finalizarea procedurilor legale.