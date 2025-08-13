Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, agresorul ar fi forțat intrarea în locuința victimei și, după ce a spart mai multe uși, ar fi pătruns în baia unde tatăl său se baricadase.

Cum s-a produs tragedia?

Anchetatorii susțin că suspectul l-a lovit pe bărbat în repetate rânduri cu un burghiu, inclusiv în zona capului, provocându-i răni fatale.

În aceeași zi, polițiștii l-au reținut pe atacator pentru 24 de ore. Miercuri, acesta a fost prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Bărbatul este cercetat penal pentru violență în familie, sub forma omorului, infracțiune care, potrivit legii, se pedepsește cu închisoare pe termen îndelungat.

