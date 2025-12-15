”Aşa cum am spus şi la celelalte moţiuni, fiecare moţiune de cenzură, în special moţiunile de cenzură, reprezintă un test pentru coaliţie. Nu cred că vor exista probleme, nu cred că vor exista parlamentari din cadrul coaliţiei de guvernare care să voteze o moţiune de cenzură împotriva guvernului, susţinut de această coaliţie. Este un demers politic, dar inutil şi fără nicio finalitate, în afară de a genera dezbateri în Parlament, nu va exista alt rezultat”, a spus Mircea Abrudean, la Senat.

Cât despre ipoteza în care unii parlamentari din coaliţie ar vota moţiunea de cenzură, preșdintele Senatului a menționat că ”este un semnal prost dacă există astfel de manifestări, dar el nu crede că vor exista”.

”Orice nemulţumire a oricărui parlamentar, membru al acestei coaliţii, se poate gestiona prin dialog, nu prin manifestări la vot în cazul unei moţiuni de cenzură. Dar, repet, nu cred că vom ajunge aici”, a subliniat Abrudean. Despre situaţia din interiorul coaliţiei, după rezultatele de la alegerile locale parţiale din Capitală, Mircea Abrudean a afirmat că în coaliţie ”lucrurile ar trebui să meargă înainte, pentru că oamenii români aşteaptă de la ei soluţii, nu aşteaptă dezbateri, discuţii şi certuri”. ”Cu siguranţă un semnal de stabilitate trebuie să existe, această coaliţie trebuie să meargă înainte şi asta se va vedea şi astăzi la moţiunea de cenzură”, a arătat el.

Abrudean a infirmat şi un posibil vot pentru moţiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu, de la USR, din partea senatorilor PNL.

”Nu ştiu să existe voci din PNL sau colegi din PNL care ar dori să susţină o astfel de moţiune, noi am fost constanţi în această abordare. Câtă vreme suntem într-o coaliţie, evident că nu vom susţine niciodată o moţiune simplă sau o moţiune de cenzură împotriva unui membru al guvernului sau împotriva guvernului, este anormal. Am văzut şi în spaţiu public declaraţiile colegilor de la PSD, vom vedea cum se vor manifesta la vot, pentru că am spus întotdeauna declaraţiile politice trebuie întotdeauna separate de acţiunile concrete, care sunt la vot. Dacă va exista o astfel de abordare vom vedea ce se va întâmpla, vă reamintesc că au mai fost moţiuni simple care au trecut în Senat, chiar împotriva unui ministru PSD al muncii, dacă bine reţin, la un moment dat, vedem ce se întâmplă în continuare Nu ar fi, cu siguranţă, un semnal bun pentru coaliţie, o astfel de abordare”, a menţionat senatorul PNL.