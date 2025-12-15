Numirea sa a fost validată de Parlament pe 17 noiembrie, cu 271 de voturi „pentru” și doar două „împotrivă”, după ce a fost propus de PSD și avizat favorabil de comisiile juridice.​

Printre prioritățile anunțate de Țuțuianu se numără consolidarea capacității instituționale a AEP și îmbunătățirea calității datelor electorale gestionate de instituție. El vizează de asemenea clarificarea și standardizarea procedurilor electorale, precum și întărirea controalelor asupra finanțării partidelor politice și a campaniilor, inclusiv în mediul online.​

„Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să funcţioneze ca un garant al corectitudinii şi predictibilităţii proceselor electorale. Priorităţile mele sunt aplicarea riguroasă a legii şi creşterea capacităţii instituţiei de a răspunde adecvat şi cu responsabilitate aşteptărilor legitime ale cetăţenilor.

Respectul pentru fiecare alegător şi devotamentul faţă de principiile şi regulile proceselor electorale democratice reprezintă fundamentele angajamentului meu de a consolida încrederea cetăţenilor în instituţia pe care o reprezint începând de astăzi”, a declarat preşedintele AEP, domnul Adrian Ţuţuianu.

Adrian Țuțuianu, ex-președinte al PSD Dâmbovița și fost senator al aceluiași partid în două mandate (2008-2016 și 2016-2020), a fost numit pe 18 noiembrie președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), la propunerea PSD, de plenul reunit al Parlamentului – cu 271 de voturi favorabile și doar două împotrivă.

Conform legislației în vigoare, acesta a demisionat din partid, deoarece șeful AEP nu are voie să dețină calitatea de membru politic. Numirea vine în contextul preluării oficiale a mandatului pentru opt ani, pe 15 decembrie 2025.​

Mandatul anterior al AEP a rămas vacant după revocarea lui Toni Greblă în februarie 2025, funcția fiind condusă interimar de Zsombor Vajda.