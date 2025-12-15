”Am să vă spun trei minciuni care au fost rostite în această sală de către premierul României şi care sunt suficiente pentru a duce la căderea acestui guvern.

Prima dintre ele, că guvernul ar fi redus deficitul tăind din cheltuieli. Este o minciună. În proiectul de rectificare bugetară care a fost aprobat tot de către guvern, că dânşii nu ştiu că s-a inventat şi Parlamentul, se specifică o ţintă de deficit bugetar de 8,4% din timp, cam aceeaşi cu cea de anul trecut, 8,6%. Unde minte domnul prim-ministru este că acel deficit este la fel de fals ca cel de anul trecut. În acel deficit nu sunt calculate cele peste 8 miliarde de lei, de exemplu, pe care guvernul le datorează furnizorilor de energie electrică, gaze, în urma schemei catastrofale de plafonare şi compensare. De altfel, domnule prim-ministru, cheltuielile curente ale guvernului dumneavoastră cresc mai repede decât veniturile curente. Este o diferenţă de jumătate de punct procentual în viteza de creştere”, a spus senatorul AUR Petrişor Peiu, în plen, la dezbaterea moţiunii de cenzură.

Analistul economic a precizat că ”a doua minciună pe care a spus-o premierul României este aceea că au crescut redevenţele cu 40%”.

”Oameni buni, minte, redevenţele sunt prevăzute în legea petrolului. A schimbat guvernul legea petrolului? Este o minciună. A negociat un acord secret cu OMV Petrom, la Viena, în urma căruia le-a prelungit licenţele de exploatare cu 15 ani... Este o trădare şi o ruşine pentru această ţară că premierul se duce la Viena să negocieze aşa ceva”, a afirmat Peiu.

A treia minciună indicată de liderul senatorilor AUR este cea legată de restructurare.

”Ce restructuraţi? SNCFR SA? Este un birou gol în care Băsescu a înghesui datoriile fostului SNCFR. Societatea de Active Feroviare este un birou gol cu datorii. Societatea de Turist Feroviar, un birou gol fără datorii. CFR Marfa este desfinţată. Aţi făcut Carpatica Feroviar. Telecomunicaţii CFR este desfinţată, aţi votat s-o uniţi cu CFR SA. Aţi făcut o listă de 17 companii din care 6 nu există. Iar cele care există, numai două au probleme, Metrorex şi Tarom. Restul au probleme legate de faptul că nu le daţi subvenţii la timp”, a mai spus el.

Peiu a arătat că ”cea mai mare ameninţare la securitatea unei naţiuni este incompetenţa guvernului”.

”Proasta guvernare este cea mai mare ameninţare. Dumneavoastră sunteţi Rusia din România, acest guvern incompetent care seacă ţara prin împrumuturi aberante. Aţi ajuns la 1.100 de miliarde de lei împrumuturi. Şi asta e performanţa, asta e reducerea de cheltuieli. Reducerea de cheltuieli o să faceţi când o să desfinţaţi cele 5 posturi de vicepremier”, a subliniat Peiu. ”

În speranţa că poate nu credeţi chiar ceea ce am spus, domnule prim-ministru, vă recomand piesa Hamlet de Shakespeare, unde Polonius îi dă cu sfat fiului său Lertes şi îi spune: Şi mai presus de toate, nu te minţi pe tine însuţi şi aşa cum ziua care urmează nopţii nu-i vei minţi nici pe ceilalţi”, a completat Peiu.