Managerul Spitalului de Copii din Iaşi: „Dacă totul decurge bine, vom relua internările săptămâna viitoare”

Potrivit acestuia, Direcția de Sănătate Publică Iași urmează să preleveze, marți, probe de apă, după operațiunea amplă de dezinfecție realizată în noaptea de sâmbătă spre duminică. Rezultatele analizelor sunt așteptate în a doua parte a săptămânii, iar în cazul în care acestea vor fi favorabile, internările ar putea fi reluate în aproximativ o săptămână.

Managerul spitalului a subliniat că, în prezent, nu există o explicație certă privind contaminarea apei, iar toate ipotezele vehiculate sunt doar la nivel de presupuneri. „Nu s-a stabilit o cauză clară. Sunt opinii și speculații, însă nimic fundamentat. Preferăm să așteptăm concluzii oficiale”, a precizat Gheorghe Diaconu.

Acesta a mai declarat că, în luna decembrie, nu a fost înregistrat niciun deces în unitatea medicală și că spitalul dispune de resurse suficiente pentru a-și desfășura activitatea în condiții de siguranță. Până în prezent, au fost consumați mii de litri de apă plată și apă furnizată prin cisterne, utilizată atât pentru consum, cât și pentru activitățile de igienizare.

Operațiunea de dezinfecție a întregii rețele de apă – atât caldă, cât și rece – a fost realizată de o firmă specializată, iar intervenția a avut loc pe timpul nopții, pentru a nu afecta actul medical. Procedura a inclus și igienizarea gurilor de scurgere, precum și înlocuirea filtrelor antimicrobiene. Autoritățile locale și DSP Iași au fost informate în prealabil despre această acțiune.

În perioada actuală, spitalul tratează exclusiv cazurile de urgență, în timp ce pacienții care necesită internare sunt redirecționați către alte unități medicale din Iași sau din alte județe. Managerul recunoaște că situația este una neobișnuită și dificilă, atât pentru personal, cât și pentru familiile pacienților, însă dă asigurări că toate măsurile sunt luate pentru protejarea copiilor.

Anterior, testele efectuate în urma unor controale interne și externe au indicat prezența bacteriei Pseudomonas aeruginosa în mai multe probe de apă, corelată cu valori scăzute ale clorului rezidual în rețeaua de alimentare, inclusiv la punctul de intrare din sistemul urban. În anumite zone ale spitalului, concentrația de clor a fost sub limita considerată optimă, favorizând dezvoltarea bacteriană.

Conducerea unității medicale a precizat că, pe parcursul anului 2025, au fost efectuate constant controale interne ale calității apei, conform planului anual de autocontrol. Deși analizele microbiologice au fost, în general, negative, au existat episoade izolate cu valori reduse ale clorului rezidual.

Autoritățile sanitare continuă monitorizarea situației, iar decizia finală privind reluarea internărilor va fi luată doar după confirmarea oficială că apa este sigură pentru utilizare în toate sectoarele spitalului.