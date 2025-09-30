Secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) este în continuare închisă. Mai exact, s-au sistat internările acolo- asta este una dintre principalele măsuri, astfel încât să se asigure cei de acolo și echipa de control trimisă de la București că nu mai există niciun pericol de infectare cu această bacterie. De altfel, s-au aplicat și sancțiuni financiar iar conducerea a fost schimbată. Acum urmează ca echipa e control să finalizeze acest raport. Concluziile le-am putea afla astăzi sau, cel târziu, mâine. Un lucru este însă cert: ministrul Sănătății a anunțat că va sesiza Parchetul pentru neglijență în serviciu.

Mai mult decât atât, există indicii foarte clare că nu s-au respectat protocoalele. Această lipsă a protocoalelor, această neglijență a dus la un bilanț tragic de șapte decese.

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete spunea, de asemenea, că a văzut acolo un lucru care nu ar trebui să existe în niciun spital, mai ales într-o secție de Terapie Intensivă. Mai exact, există asistente, personal medical care poartă tot felul de bijuterii, lucru interzis prin lege.

Pe de altă parte, a început echipa de la MS să lucreze la un program prin care va oferi finanțare directă spitalelor cu secții ATI, astfel încât vor fi cumpărate mai multe materiale, va fi va fi o achiziție de dezinfectanți și materiale extrem de importante importate pentru a limita răspândirea acestor bacterii.

Tragedia de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași ne arată din nou că în sistemul medical nu este gestionată această criză a bacteriilor iar media de raportare este în continuare foarte mică.